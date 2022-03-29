妙齡女深夜洗澡唱歌 鄰居男抗議被當色狼挨告

呂男抗議小芳洗澡唱歌，被小芳指控強制猥褻。（情境照）

2022/03/29 06:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在台中市一處住宅的妙齡女子小芳（化名），去年某天深夜10時許，一邊洗澡一邊唱歌，鄰居呂姓男子認為太吵，跑去敲浴室的門，怒罵三字經，與已經穿上衣服的小芳起爭執，不料，小芳卻指控呂男，將她壓制牆邊，嘴巴說著「讓我親一下」，企圖強吻她，她奮力抵抗，呂男沒得逞，台中地院卻認為，沒有證據可證明呂男有上述行為，另外，雙方起爭執時，呂男用手抓住小芳的手臂，但並無碰觸身體其他部位，不構成強制猥褻罪，據此判決無罪，可上訴。

起訴書指出，小芳指控說，去年3月15日深夜10時許，她剛洗完澡，正在穿衣服時，突然電燈開關被關閉，電燈熄滅30秒又開啟，她繼續穿衣服，沒想到呂姓男子用不詳的手法，打開浴室的門，闖入浴室內，抓住她的雙手，將她壓制於牆邊，說著「讓我親一下」等語，企圖強吻她，她不斷抵抗，呂男沒有得逞。

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呂男卻說，小芳一邊洗澡一邊唱歌，歌聲吵到他，他氣得敲浴室的門，在浴室外罵三字經，還一度把浴室電燈關掉，之後，小芳自己走出浴室，雙方爭執時，他用手抓住小芳的手臂，但他沒有闖入浴室，更沒有將小芳壓制牆邊企圖強吻等言行。

台中地院法官認為，小芳承認一邊洗澡一邊唱歌，且洗完澡穿衣服時，浴室燈光短暫熄滅，這些都與呂男說法相符，但是否強吻等後半段情節，雙方各說各話，至於小芳的指控，並沒有證據可佐證，呂男是否有說著「讓我親一下」與強吻行為，大有疑問。

法官認為，呂男是因小芳在浴室內唱歌，遭受干擾，氣憤地到浴室外，當時氣憤情緒中，頂多只碰觸到小芳的手臂外側，並沒有碰觸到小芳身體其他部位，不構成強制猥褻罪，據此判決無罪，可上訴。

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