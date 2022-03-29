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    17歲少女KTV酒醉遭性侵自殘 惡男達成和解仍被判刑

    惡男KTV見酒醉17歲少女竟起色心帶回家性侵，少女受創一度割腕自殘，雙方雖然和解，法官仍判被告3年2月徒刑。（情境照）

    惡男KTV見酒醉17歲少女竟起色心帶回家性侵，少女受創一度割腕自殘，雙方雖然和解，法官仍判被告3年2月徒刑。（情境照）

    2022/03/29 00:04

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄何姓男子和友人在鳳山某KTV飲酒歡唱，見朋友的吳姓女友閨蜜小雯（化名，17歲）身材姣好，第一次認識就起淫念，趁她不勝酒力，佯稱搭計程車順路先送小雯回家，再返回住處，卻摟著這名酒醉少女直奔自己住處性侵，小雯醒來發現被糟蹋，隱忍而痛不欲生一度自殘，吳女發覺異狀追問，得知後協助報警，法官認為小雯身心受創，應嚴懲被告，雙方雖和解，仍判刑3年2月。

    判決書指出，被告何男於前年8月間與友人「小宇」等友人到高市鳳山區某KTV內唱歌、喝酒，因而認識「小宇」吳姓女友的閨蜜小雯，當時她年僅17歲，一行人歡唱到隔天凌晨1、2點，何男向吳女等人佯稱要帶已酒醉的小雯回她家，卻趁機搭計程車將她帶往自己的住處，被告明知小雯是未滿18歲少女，將她扶至房間，見她醉睡床上，涉嫌撫摸她的胸部，小雯表示不要，仍遭強行褪去衣褲性侵得逞。

    高雄地院審理時，被告辯護稱已與對方和解，並賠償完畢，被害人也願原諒，希望能獲輕判，但法官認為雖然和解，但強制性交犯行致身心受創甚重，以致割腕自殘，足認被告造成的惡害甚巨，該惡害並非僅以金錢賠償即可填補，故仍判何男3年2月徒刑，可上訴。

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