人妻劈腿警專男同學 綠帽夫向小王求償敗訴...

人妻劈腿警專男同學，由於人妻騙男同學說已經離婚，綠帽丈夫向台南地院提告對小王求償落得敗訴。（情境照）

2022/03/28 22:57

〔記者王俊忠／台南報導〕男子阿瑞的妻子芳芳於2019年考上警察特考，並於2020年1月到警專學校受訓，同年7月與警專1名郭姓男同學開始交往，阿瑞控訴郭男先後與其妻外出旅遊同宿多達20多次，侵害其配偶權，提告向郭求償200萬元。但一審法官查認人妻女警騙郭男說「她已離婚」，郭男以為女方已經離婚才跟她交往，判這名男警不必賠償阿瑞。

阿瑞（化名）主張，其妻芳芳（化名）承認從2020年7月開始與郭姓男同學交往，他與芳芳於2021年5月協議離婚，妻子同意賠他194萬元。而郭男明知芳芳是人妻、育有子女，仍與芳芳交往，還多次旅遊同宿過夜，他原本委人到郭男任職的警局派出所與郭協商賠償事宜，當時郭並未辯解說不知芳芳是人妻，還同意賠160萬元，但後來藉口勤務在身、不克前往和解，又拒絕賠償，他只好提告求償。

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阿瑞說，2020年4月，他曾與妻小及妻子的警專同學在高雄參加兒童節活動，妻子的同學（包括郭男在內）都知道芳芳是他的太太。雖然妻子曾於2020年6月、7月先後向警專同學與郭男謊稱她已離婚，郭男再與芳芳交往，但郭男受警察訓練，怎會沒有查證就與芳芳密切交往？芳芳還坦言與郭男旅遊過夜多達20幾次，郭男應有不了解女方婚姻狀況的過失，所以請求賠償。

郭男反駁說，芳芳與他交往時、騙他說已經離婚，他以為女方已是單身，才於2020年7月與對方開始交往，但在2021年1月兩人結訓分發不同的警局單位，因雙方服務單位地點距離很遠、感情變淡，直到2021年2月，芳芳說要專心準備警察特考、表明欲分手，兩人就結束交往關係。

郭男強調，與芳芳交往時，曾到女方家裡，都沒有看到男子阿瑞與芳芳有同居的跡象，沒有理由懷疑女方尚未離婚，雖然自己是警察，對於女方婚姻狀況，並不代表要比一般人有較高的注意義務，自己也被芳芳騙說已離婚，根本不知情芳芳尚未離婚，沒有想侵害阿瑞的配偶權。

台南地院法官調查認為阿瑞未能舉證證明郭男有侵害配偶權的故意或過失責任，其求償200萬元沒有理由，判阿瑞敗訴，但還可上訴。

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