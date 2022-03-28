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    3/28 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    今晚（3月28日）開獎的第111000074期今彩539、第111000074期雙贏彩、第111000025期威力彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    今晚（3月28日）開獎的第111000074期今彩539、第111000074期雙贏彩、第111000025期威力彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    2022/03/28 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月28日）開獎的第111000074期今彩539、第111000074期雙贏彩、第111000025期威力彩，頭獎均摃龜。

    第111000025期威力彩中獎號碼為「第一區：03、04、12、21、25、30，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得5498萬8823元；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共64注中獎，每注可得2萬元；伍獎共362注中獎，每注可得4000元；陸獎共2624注中獎，每注可得800元；柒獎共4329注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬3729注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬2235注中獎，每注可得100元；普獎共5萬2230注中獎，每注可得100元。

    第111000025期38樂合彩中獎號碼為「03、04、12、21、25、30」，五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共112注中獎，每注可得5750元；二合共1758注中獎，每注可得750元。

    第111000074期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、10、11、12、14、16、18、20」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共135注中獎，每注可得500元；肆獎共1476注中獎，每注可得100元。

    第111000074期今彩539中獎號碼為「06、17、21、25、29」，頭獎摃龜；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共6476注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9471注中獎，每注可得50元。

    第111000074期39樂合彩中獎號碼為「06、17、21、25、29」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共240注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8890注中獎，每注可得1125元。

    第111000074期3星彩中獎號碼為「790」，正彩共90注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000074期4星彩中獎號碼為「1193」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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