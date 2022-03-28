美麗華影城突停業求償逾8千萬 美麗新遭判賠1631萬

黃世杰（見圖）所有美麗新娛樂遭判賠美麗華娛樂1631萬多元。（資料照）

2022/03/28 15:22

〔記者溫于德／台北報導〕美麗華娛樂控訴美麗新娛樂董事長黃世杰違反競業精神，不但在美麗華影城附近經營皇家影城、挖角美麗華影城員工，也使美麗華影城無法正常運作，故對美麗新、前技術主管部林建翰與資訊人員張猛勝等，連帶求償共8422萬多元，台北地院審結，認定美麗新應賠償消費者兌退款、系統重置費等共1631萬多元；可上訴。

美麗華娛樂原由美麗華集團創辦人黃杏中的次子黃世杰擔任負責人，2018年3月變更為黃杏中的次女黃秋香，同年11月再變更為張博凱。

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美麗華娛樂認為，2010年11月美麗華與美麗新簽立服務契約，約定美麗華影城委託美麗新經營複合式電影院，林建翰則為技術部主管，負責維護放映工作，張猛勝則是技術部門主管。

然而，美麗新經營影城期間，卻於2016年在距離影城僅400公尺、步行只約5分鐘處，另外成立皇家影城，美麗新還挖角美麗華影城員工，導致影城一度無法運作，美麗華因此對美麗新求償票券兌換、票券退款、會員卡贈票共2902萬多元，美麗新、林建翰、張猛勝等另因影城一度無法正常運作，遭連帶求償5519萬多元。

美麗新透過律師解釋，美麗新已於2018年6月11日召開記者會說明退票辦法，美麗華卻又自訂退票辦法，故與美麗新無關，美麗華不能請求退票款項，且美麗華重製影院相關設備，只是為了直接排除美麗新掌握影城，求償顯無理由。

林建翰則說，美麗華放任工讀生在無放映師陪同下自行操作機密儀器，導致放映機設備異常，同時自認無端捲入公司經營紛爭；張猛勝自認是資訊部門主管，如何有能力使其他員工離職？2人均請求免賠。

北院認為，美麗華並未舉證員工集體跳槽、電腦故障，與林建翰、張猛勝有關，但美麗新確實造成美麗華花錢須重開官網，重新開發手機APP、重製售票系統，判美麗新應賠543萬多元，美麗新另要給付美麗華1087萬多元兌退款，合計判美麗華要賠美麗新1631萬多元。

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