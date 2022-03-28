男被控刮花賓士車 士院無罪理由曝光

羅男經過賓士車被控刮花車輛，涉毀損罪，士院考量監視器畫面並未並未拍到羅男手上持有物品，判決無罪。（記者溫于德翻攝）

2022/03/28 12:18

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓車主先前將賓士車停在台北市環河南路三段路旁停車格，事後見車左側出現一道刮痕，經報案，檢警根據路邊監視器發現羅男經過車旁，依毀損罪起訴羅男，但士林地院認為，畫面並未拍到羅男手上持有物品，去年底判他無罪，全案已上訴高等法院。

起訴指，前年10月21日凌晨0時許，羅男行經北市環河南路三段路時，持不明尖瑞物品沿路刮傷陳姓車主的賓士車，依毀損罪將他起訴。

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士院審理時，羅男辯稱，自己當下剛好經過陳女的車子旁，但沒有拿東西刮傷車子，起初之所以會在派出所與陳女談和解，是因為想說花一點錢就不用上法院，且那陣子自己身體跟精神上有點狀況，他不想煩惱事情；此外，當時以為他喝酒有犯案，事後看影片，發現他手上根本沒拿東西，拒絕認罪。

陳女則說，當時她並不在場，後來她看過監視器後發現羅男破壞她的車子，羅男經過她的車子時行為正常，但經過前方謝男車子旁邊時，羅男手有往前揮的動作，所以她認為羅男也有拿東西刮她的賓士車。

士院當庭勘驗影片後指，監視器雖拍到羅男行經陳女、謝男車輛，但因天色昏暗、監視器錄影角度有限，只拍到羅男行經謝男車輛旁時伸右手左右搖晃，卻無法辨識羅男手中是否持有不明物品毀損賓士車，故難認羅男涉犯毀損罪，另羅男雖一度表達想與陳女和解，但羅男也許是基於息事寧人的心態，不能據此認定犯罪，判決無罪。

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