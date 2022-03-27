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    首頁　>　社會

    整排車停彰化賣場收費車格外 網轟：自私又可恥

    彰化市一家大賣場外的收費停車格外，昨有6輛車全部停在收費停車格外，今天也有4輛車停在停車格外，挨轟自私可恥。 （記者湯世名翻攝）

    彰化市一家大賣場外的收費停車格外，昨有6輛車全部停在收費停車格外，今天也有4輛車停在停車格外，挨轟自私可恥。 （記者湯世名翻攝）

    2022/03/27 12:12

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市一家大賣場外的收費停車格，出現讓民眾傻眼的一幕，昨被民眾目擊有6輛汽車全部停在收費停車格外，而不停在停車格內，照片PO上網後，網友轟車主「自私又可恥」，更指「彰化人水準就是這樣？有錢開車沒錢停車？」今天上午也有4輛車停在停車格外，警方指出，車子疑似停在人行道上，將釐清是否違規停車，若確實為人行道將依法開罰。

    有民眾在網路PO出照片，顯示有6輛車停在彰化市一家大賣場的收費停車格外，卻不停在收費停車格內，砲轟此舉為「自私又可恥的行為」。

    後來更引發大批網友留言撻伐稱「有錢買車、沒錢停車」，還有人認為，真正要購物的人沒車位可停，應向警方檢舉違停人行道。還有網友罵稱「投機取巧，省小錢花大錢」、「這就是彰化人的水準」。但也有民眾質疑是賣場的停車格有地閘，可能是車主車輛底盤過低，技術不佳，不敢停進去以免損害底盤。

    今天有民眾再度前往這家賣場，現場仍然有4輛車就大剌剌停在停車格外，直呼「彰化最美的風景」。

    彰化警分局五組組長吳銘添則表示，針對這家商店前有車輛不依規定停車一事，警方勘查現場為柏油路與水泥地的分隔線，這些車輛所停地點是否為人行道，他們會再與相關單位釐清，若確實為人行道，將依道路交通管理處罰條例開罰600元~1200元罰鍰。

    彰化市一家大賣場外的收費停車格外，昨有6輛車全部停在收費停車格外，今天也有4輛車停在停車格外，挨轟自私可恥。 （記者湯世名翻攝）

    彰化市一家大賣場外的收費停車格外，昨有6輛車全部停在收費停車格外，今天也有4輛車停在停車格外，挨轟自私可恥。 （記者湯世名翻攝）

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