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    知名蕯克斯風街頭藝人自首有「窺淫癖」 騙48少女拍裸照獲輕判定讞

    以演奏蕯克斯風聞名的街頭藝人顧承恩（原名顧志杰）。（圖擷取自YouTube網站）

    以演奏蕯克斯風聞名的街頭藝人顧承恩（原名顧志杰）。（圖擷取自YouTube網站）

    2022/03/27 10:21

    〔記者錢利忠／台北報導〕以演奏蕯克斯風聞名的街頭藝人顧承恩（原名顧志杰），自10年前開始假冒高中生或女性，從韓星粉絲團中誘騙追星少女或兒童自拍裸照，共48人受害，台中地院一審判他18年徒刑，他上訴二審指自己可能有「窺淫癖」，台中高分院認為他是自首，改輕判8年6月，經最高法院駁回上訴而定讞。

    判決指出，顧男從2012年開始，假冒「藍庭庭」等女性身分，或自稱是台中市某私立高中男學生，盜用網路上的高中生照片，從多名韓星的臉書追星粉絲團挑選未成年少女，謊稱可安排與韓星見面，誘騙渴望追星的少女上鉤。

    顧男向少女謊稱，要先拍僅穿內衣、內褲，展露好身材的照片給他「闖關」，之後進一步要求她們裸身跳舞、展露下體或擺出猥褻姿勢的自拍照片，直到2019年1月，一名受害少女向警方報案，台中地檢署搜索顧男住處，查獲1個8GB容量的隨身碟，從中發現有48人受害。

    一審台中地院審理期間，顧男否認部分犯行，被依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑18年；上訴二審後，法官認為受害少女並非32人，而是48人，但審酌顧男在檢警搜索時，主動引導警方查扣照片等物證，屬於自首，改輕判8年6月徒刑，經最高法院駁回而定讞。

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