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    3/25 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄

    今晚開獎的111000072期今彩539頭獎開出1注，由高雄市苓雅區青年一路1號1樓「好運到彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚開獎的111000072期今彩539頭獎開出1注，由高雄市苓雅區青年一路1號1樓「好運到彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/03/25 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月25日）開獎的111000072期今彩539頭獎開出1注，由高雄市苓雅區青年一路1號1樓「好運到彩券行」開出；第111000034期大樂透、第111000072期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第111000034期大樂透中獎號碼為「14、17、22、45、47、49，特別號：26」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得181萬8925元；參獎共22注中獎，每注可得9萬2893元；肆獎共57注中獎，每注可得2萬3048元；伍獎共1398注中獎，每注可得2000元；陸獎共1791注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9786注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6418注中獎，每注可得400元。

    第111000034期49樂合彩中獎號碼為「14、17、22、45、47、49」，四合6注中獎，每注可得20萬元；三合共126注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2956注中獎，每注可得1250元。

    第111000072期雙贏彩中獎號碼為「01、04、07、08、10、11、12、13、15、18、19、23」，頭獎摃龜；貳獎7注中獎，每注可得10萬元；參獎共125注中獎，每注可得500元；肆獎共1298注中獎，每注可得100元。

    第111000072期今彩539中獎號碼為「08、12、13、14、18」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共222注中獎，每注可得2萬元；參獎共6713注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2157注中獎，每注可得50元。

    第111000072期39樂合彩中獎號碼為「08、12、13、14、18」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共324注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬904注中獎，每注可得1125元。

    第111000072期3星彩中獎號碼為「326」，正彩共177注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000072期4星彩中獎號碼為「3927」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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