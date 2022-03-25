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    長榮告「非法罷工」求償3400萬敗訴 空服員籲：勿上訴

    桃園市空服員職業工會監事會召集人胡曉萱（中）於判決結果出爐後，受訪呼籲長榮勿再上訴。（記者叢昌瑾攝）

    桃園市空服員職業工會監事會召集人胡曉萱（中）於判決結果出爐後，受訪呼籲長榮勿再上訴。（記者叢昌瑾攝）

    2022/03/25 18:32

    相關新聞連結：
    告工會「非法罷工」求償3400萬 長榮航空一審敗訴

    〔記者溫于德／台北報導〕桃園市空服員職業工會2019年6月20日發動長榮空服員罷工，衍生長榮對工會與12名幹部求償3400萬元，台北地院審結，認定罷工行為並未違反誠實信用與權利不得濫用原則，故判長榮敗訴。到場聽判被告之一、工會會代表正妹胡曉萱空服員呼籲長榮目前疫情嚴重，勿再上訴。

    判決指出，根據勞資爭議處理法規定，工會與會員為了達到主張，進行罷工或其他阻礙事業正常運作、與公司對抗的爭議行為時，若沒有違反誠實信用或權利不得濫用原則，雇主不能依勞資爭議處理法請求賠償，今判長榮敗訴。

    胡曉萱得知判決結果後該，從罷工起至今日判決結果出爐，非常不真實，她從未想過會被這麼大的公司求償3400萬元。她從未懷疑罷工合法性，宣判結果也在在證實罷工合法，希望長榮能在疫情如此嚴重情況下，勿繼續上訴。

    律師陳愷閎也說，罷工之後，10幾名工會成員與秘書被資方以高額損害賠償訴訟追殺，然而，勞動部與台北高等行法院都認為罷工合法，公司仍執意求償3400萬元。他指出，蔡英文總統曾說，「勞工要自立自強，要爭取權益要自己跟雇主講」，但工會舉行罷工投票，累積2000人的集體意志，也主動向雇主表達要爭取勞工權益，2年過去了，仍面臨高額損害賠償訴訟，因此，希望今天就是本案訴訟的終點。

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