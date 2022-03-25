高雄火警一家四口受困頂樓 住警器、新型雲梯車立大功

消防局出動新型雲梯車 救援受困頂樓民眾。（民眾提供）

2022/03/25 09:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區名湖街1棟民宅於今天凌晨3時19分許發生火警，4名民眾於頂樓待救，高市消防局動用新型雲梯車搶救，順利將4人救下送醫。消防局表示，該屋主主動裝置了住警器，爭取到逃生黃金時間。

消防局獲報後立即出動15車32人前往搶救；現場獲報有4民眾於頂樓待救，消防局立即增援派遣，且調動20日才配置在鼎金消防分隊的新型雲梯車，該車由行政院補助購置。

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火警現場為5樓透天建築物，劉姓屋主夫婦及2名兒子已經在頂樓待救，消防人員立即升梯救援，順利將4位民眾成功救出，均平安無受傷，但他們身上有煙燻痕跡，仍將他們預防性送醫，以釐清是否有吸入性嗆傷；火勢在消防人員搶救下於27分鐘內撲滅，火警原因有待調查。

消防局表示，新型雲梯車全升高度可達32公尺，較舊式15公尺高出許多，且升降速度快，功能更為齊全。

消防人員搶救過程中，發現3、4樓有住警器聲響，經向劉姓屋主確認，他們確實在睡眠中聽聞「住宅用火災警報器」啟動聲響後及時逃生。不過消防局表示，火警發生時應先確認下樓有無火煙，如無火煙應盡速離開建築物；若打開房門已經瀰漫濃煙，應緊閉房門，若時間充裕塞滿縫隙，人在陽台或窗邊等待救援，不要往頂樓逃生，因為「人跑不過煙」。

消防人員緊急升梯救援。（民眾提供）

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