宣導「掃墓不燒墓」 麻豆消防噴水龍跟著垃圾車趴趴走

「別讓龍龍生氣氣」宣導車，載著消防噴水龍玩偶跟著清潔車跑，向民眾宣導清明防火。（麻豆消防分隊提供）

2022/03/24 21:45

〔記者楊金城／台南報導〕清明連假將近，台南市消防局第二大隊麻豆消防分隊別出心裁，布置1輛「別讓龍龍生氣氣」宣導車，載著消防噴水龍玩偶跟著清潔車跑，宣導清明祭祖要「四不二記得」，讓民眾眼睛為之一亮，加深印象。

消防安全宣導車今天（24日）傍晚特地選擇麻豆市區跟在垃圾車後面跑，第二救災救護大隊大隊長丁春能、麻豆區長柳世雄和麻豆清潔隊、麻豆消防分隊長廖鼎鈞、麻豆婦宣分隊長林美錦等人舉著標語，在街道旁向民眾宣導。

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宣導車跟隨垃圾車行駛，挨家挨戶利用廣播及電視牆進行政令宣導，民眾倒垃圾還可吸收各項消防安全知識，走動式的熱鬧宣導讓人不看也難。

宣傳重點在掃墓祭祖請配合防火「四不二記得」，不亂燒雜草、不燃放爆竹、冥紙不飛揚、菸蒂不亂丟；記得滅餘燼，記得把垃圾帶走，提高民眾清明防火警覺。

丁春能說，清明祭祖意義在慎終追遠，掃墓不能變燒墓，留給祖先好風水，第二大隊特別錄製的清明節宣導影片及廣播語音也會在所屬各消防分隊向鄰里進行防火宣導。

清明祭祖常因不慎燃放爆竹、冥紙引發公墓火警，台南市去年清明期間的公墓火災15件，比前年同期62件大幅降低，原因在火警熱點分析防治和宣導活動提醒民眾清明防火發揮作用。

「別讓龍龍生氣氣」宣導車，載著消防噴水龍玩偶跟著清潔車跑，向民眾宣導清明防火。（麻豆消防分隊提供）

南市消防局第二救災救護大隊、麻豆區公所動員在街道旁向民眾宣導清明防火。（麻豆消防分隊提供）

宣導車載著消防噴水龍玩偶跟著清潔車跑。（麻豆消防分隊提供）

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