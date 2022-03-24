二度酒駕辯「輕微偶然違失」 中校不服汰除上訴結果曝光

憲兵指揮部中校二度酒駕被勒令退伍汰除，最高行政法院判敗訴確定。示意圖，車輛與新聞事件無關。（資料照）

2022/03/24 21:39

〔記者楊國文／台北報導〕憲兵指揮部黃姓中校2018年10月被查獲酒駕，不知警惕，隔年9月再度酒駕，測得酒測值0.21毫克，憲指部下重手勒令退伍汰除。黃男自誇獲獎無數，更因承辦漢光35號演習獲頒陸軍獎狀，而「酒駕犯行輕微」，只是偶然違失，勒退已侵害憲法保障的工作權，應予撤銷，不過，最高行政法院認為黃男已經2度酒駕且隱匿未報，憲指部將他勒退為有理由，判黃男敗訴確定。

判決指出，黃男是憲指部中校作戰參謀官，2019年9月22日凌晨1點酒駕被警方查獲，測得酒測值0.21毫克，竟隱匿未報，遭記大過1次、小過1次懲罰。憲指部調查發現，黃男2018年10月31日深夜酒駕也被查獲，未據實報告。

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憲指部2020年4月召開人評會，以黃男酒駕的重大違失，2019年終考績「丙上」，已不適於服現役，將他勒退汰除。黃男不服，提起訴願遭駁回，再提起行政訴訟。

黃男認為，除了酒駕，他有記大功1次、記功5次、嘉獎1次，獲景風甲種獎章，更因承承辦漢光35號演習獲頒陸軍獎狀，可見工作表現獲得肯定，而2次酒駕的犯行輕微，憲指部認定他不適於服現役而勒退的唯一理由僅著重在酒駕行為，並不合理，應該是綜合考評才合理，而不是酒駕的「偶然違失」，否則侵害其工作權。

台北高等行政法院認定憲指部行政處分無誤，判黃男敗訴，黃男不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院認為，憲指部人評會並非僅以酒駕黃男酒駕行為，即考核他不適於服現役，乃依據黃男直屬上官、綜合考評報告、獎懲紀錄等綜合考量，尤其黃男身為高階軍官，所為已對國軍崇法守紀的形象及國軍士氣造成傷害，從其考評的「品德」項目被評為低分的「丙上」即可看出端倪，因此將他勒退汰除，並無不當，因此判他敗訴確定。

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