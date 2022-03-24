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    首頁　>　社會

    19歲女大生看租屋喝酒醉倒 醒來下體見白色液體驚覺遭性侵

    女大生看租屋喝下許男的一杯威士忌竟醉倒，慘遭許男2度性侵得逞。（情境照）

    女大生看租屋喝下許男的一杯威士忌竟醉倒，慘遭許男2度性侵得逞。（情境照）

    2022/03/24 18:04

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市許姓男子透過租屋網結識欲租屋的19歲女大生，邀對方到租屋處看屋，不料女大生喝下許男的一杯威士忌竟醉倒，慘遭許男2度性侵得逞，女大生清醒驚覺全身赤裸，下體流出白色精液，許男則在旁呼呼大睡，傳訊給母親哭喊「不想活」，母親立即報警，但許男辯稱是女大生主動脫光衣服，乃合意性交；高等法院認定許說詞不實，今依乘機性交罪判許3年10月徒刑。

    判決指出，2018年7月底，許男透過租屋網欲出租房子，認識有意租屋的19歲女大生，因此8月2日上午10時邀約對方到家中看屋聊天，許男佯裝好意喝她是否要喝一杯威士忌聊天，稱「這樣比較放鬆」、「加冰塊的威士忌不會醉」，女大生覺得許很客氣，不疑有他，不久，就接過一杯馬克杯加冰塊的威士忌，不過，女大生喝下後就斷片失去意識，遭許男2度性侵得逞。

    當天傍晚，女大生醒來後發現全身光溜溜，且下體流出白色黏黏的液體，後腦和眼睛週遭有瘀青，下體有些疼痛，許男則在身旁呼呼大睡。女大生驚覺可能遭性侵，叫醒許，質問是否遭他性侵，許承認第1次體外射精，第2次才射在裡面，並堅稱是女大生先脫光衣服，「很自然就發生了」。

    女大生斥責許說謊，大哭不已，許向她道歉，並承諾要賠償，但她仍前往醫院驗傷，並傳訊給母親稱「不想活了」、「活著好累」，等疑似試圖輕生的話，母親立刻前往警局報案。

    許男到案辯稱，雙方是情投意合，發生性行為時，女大生意識清楚，且女大生自稱酒量很好，不可能喝完一杯威士忌後就醉倒。

    新北地院審理認定許男說謊，涉犯2度性侵酒醉的女大生，依乘機性交罪判他3年10月。許男與檢察官不服判決，均上訴法院。

    高等法院認為，一審判決適當、認事用法並無違誤，今駁回上訴。

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