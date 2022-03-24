欠費17萬被新北分署「抓車」 兩棲蛙人「救援」愛車

拖吊車準備將查封的車輛拖回保管場保管。（記者王定傳翻攝）

2022/03/24 14:51

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署與新北市政府交通局合作抓車，加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費案件；一名在海龍兩棲部隊擔任蛙兵長達10年，中士退伍的張姓男子，因欠費17萬餘元，愛車被「抓走」，張男獲知後上門表達自身狀況，新北分署審酌張男的經濟與家庭狀況同意分期繳款。

新北分署指出，38歲的張男因積欠健保費、使用牌照稅、汽機車燃料使用費，且未按期繳納汽機車燃料使用費罰鍰，又有行駛高速公路未繳納ETC通行費、超速、違規停車，轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示，直行車占用最內側轉彎專用車道及不按遵行方向行駛，總計欠費18萬1000元。

請繼續往下閱讀...

案件陸續移送後，新北分署多次扣押張男的銀行存款債權，僅扣到775元，張男另自行繳納健保費3000元，尚欠17萬8000元。

今年3月17日上午11時，新北分署接獲交通局通報發現，張男名下1部2015年份的國瑞汽車，停放在三重區國道1號旁的路邊收費停車格，書記官及執行員隨即整裝前往查封，約中午12時抵達現場，頂著烈日查封車輛、拖回保管。

新北分署指出，張男獲知汽車後，隔日先行致電書記官表示，他小孩的物品放在車上，有急用，但當日要跑車送貨，可否於禮拜六到場處理。

書記官體恤張男的難處，同意配合於休假日加班處理，並好意提醒張男先行繳納車輛移置費及保管費，否則休假日恐無法繳費領車，並應覓得擔保人始得取回車輛。

3月19日上午11時許，張男找來前妻至新北分署向書記官表示，他曾在海龍兩棲部隊擔任蛙兵長達10年，中士退伍，身懷戰技，因此被某投資控股公司延攬，擔任老闆的司機兼貼身隨扈，但該公司及老闆涉及非法吸金案，害他受牽累，現仍在法院訴訟中，也因此離婚。

張男還說，他育有2女1子，分別為12歲、9歲及7歲，小孩均與他同住，之前他工作不穩定，戶籍又被強制遷入戶政事務所，無法收到稅單及罰單，才會遲繳。

張男表示，他現在擔任貨車司機，月薪約5萬元，但與胞弟租屋同住，每月需分攤一半租金1萬3500元，名下2部車輛，其中1部積欠車貸約20萬元，已被銀行拖回處理，被查封的車輛則尚欠車貸約17萬元。

書記官審酌其經濟及家庭狀況後，同意其分18期，每期繳納1萬元，並由其前妻書立擔保書作保，當日下午取回愛車。

張男於週六中午至新北分署辦理分期繳納，並找來其前妻書立擔保書作保。（記者王定傳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法