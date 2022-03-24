為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    夫妻感情不睦 丈夫嗆同歸於盡還放火燒東西被判刑

    溫男與妻子感情不睦，竟嗆要同歸於盡還放火燒東西，士院審酌他事後認罪且家人不願追究，給予緩刑機會，但命他不得對妻子實施家庭暴力。

    溫男與妻子感情不睦，竟嗆要同歸於盡還放火燒東西，士院審酌他事後認罪且家人不願追究，給予緩刑機會，但命他不得對妻子實施家庭暴力。

    2022/03/24 11:04

    〔記者溫于德／台北報導〕溫男與妻子感情不睦，竟揚言同歸於盡還放火燒東西，士林地院審酌他事後認罪，家人也不願追究，雖依犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪判6月徒刑，恐嚇部分判刑2月、得易科罰金6萬元，但給緩刑2年，並命他禁止對妻子實施家庭暴力；可上訴。

    判決指，溫男、徐女這對夫妻與父親及其陳姓女友同住北市北投區住處，去年10月2日，溫男因夫妻感情不睦，趁妻子躲回陳女房內時，先持刀恐嚇「一起死」，再點燃信件、餅乾、衛生紙等物，又因屋內為木造裝潢，使徐、陳2女感到害怕。

    3天後，溫男又在屋內丟擲尚未熄滅的菸蒂，以及已經點燃的衛生紙，見徐女沒有回應，再持打火機準備燒燬徐女的機車，徐女制止後，他改燒自己的機車，幸被陳女撲滅。

    士院認為，溫男涉犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪、恐嚇罪，審酌他因夫妻關係不睦便犯案，可見不知以理性、和平方式解決，同時破壞社會安寧秩序，但考量他認罪，家人也不願追究，雖依法判刑但給予緩刑機會，並命他禁止對妻子實施家庭暴力。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化議員檢舉廠商偷丟布袋蓮被恐嚇 綠黨團譴責暴力
    2022/03/23 16:35

    彰化議員檢舉廠商偷丟布袋蓮被恐嚇 綠黨團譴責暴力
    Call in被掛電話 5度恐嚇警廣分台長還提「鄭捷」判拘役100日
    2022/03/21 14:39

    Call in被掛電話 5度恐嚇警廣分台長還提「鄭捷」判拘役100日

    升息下的穩中求勝法
    徵病毒帶原者 工作：到處咳嗽 男涉恐嚇公眾法辦
    2022/03/18 05:30

    徵病毒帶原者 工作：到處咳嗽 男涉恐嚇公眾法辦
    選戰尚未開打 台北市已有參選人遭恐嚇
    2022/03/15 22:24

    選戰尚未開打 台北市已有參選人遭恐嚇

    聯邦數位帳戶 活存最高2.5%優利
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播