夫妻感情不睦 丈夫嗆同歸於盡還放火燒東西被判刑

溫男與妻子感情不睦，竟嗆要同歸於盡還放火燒東西，士院審酌他事後認罪且家人不願追究，給予緩刑機會，但命他不得對妻子實施家庭暴力。

2022/03/24 11:04

〔記者溫于德／台北報導〕溫男與妻子感情不睦，竟揚言同歸於盡還放火燒東西，士林地院審酌他事後認罪，家人也不願追究，雖依犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪判6月徒刑，恐嚇部分判刑2月、得易科罰金6萬元，但給緩刑2年，並命他禁止對妻子實施家庭暴力；可上訴。

判決指，溫男、徐女這對夫妻與父親及其陳姓女友同住北市北投區住處，去年10月2日，溫男因夫妻感情不睦，趁妻子躲回陳女房內時，先持刀恐嚇「一起死」，再點燃信件、餅乾、衛生紙等物，又因屋內為木造裝潢，使徐、陳2女感到害怕。

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3天後，溫男又在屋內丟擲尚未熄滅的菸蒂，以及已經點燃的衛生紙，見徐女沒有回應，再持打火機準備燒燬徐女的機車，徐女制止後，他改燒自己的機車，幸被陳女撲滅。

士院認為，溫男涉犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪、恐嚇罪，審酌他因夫妻關係不睦便犯案，可見不知以理性、和平方式解決，同時破壞社會安寧秩序，但考量他認罪，家人也不願追究，雖依法判刑但給予緩刑機會，並命他禁止對妻子實施家庭暴力。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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