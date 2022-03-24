律師張靜涉偷拍遭檢警搜索、聲押 台東律師公會聲援

張靜涉偷拍遭檢警搜索及聲押，台東律師公會聲援捍衛執業律師尊嚴。（記者陳賢義翻攝）

2022/03/24 09:17

〔記者陳賢義／台東報導〕台東律師張靜涉偷拍妨害秘密等罪嫌，遭台東地檢署及警方拘提及聲押，台東地方法院以拘提程序有疑義諭令釋回，東檢昨提抗告，台東律師公會今聲援張靜，強調檢方在未確定律師為被告身分之前，恣意搜索律師事務所，甚至違反刑事訴訟法相關拘提規定，至為不當，必須出面捍衛律師執業尊嚴。

台東律師公會發出聲明稿表示，張靜律師事務所及其女友所實際經營的美髮美體沙龍遭搜索，張及其助理均遭警方傳訊，張甚至遭警方持拘票加以拘提，警訊後移送東檢，結果從下午5時50分一直等到晚上10時50分檢察官才開始訊問，顯然與刑事訴訟法第93條因拘提到場者應及時訊問的規定有違。

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律師公會表示，東檢將張靜拘禁在拘留室長達5個小時，罪名是妨害秘密及個資法第41條，詢問完畢已經隔日凌晨1時許，檢察官決定聲請羈押或交保，張拒絕交保且提出提審要求。試想，被告拒絕交保，檢方就改以勾串證人的理由聲請羈押。然只要被告同意交保，難道被告勾串證人的疑慮就不存在了？這樣的邏輯顯然不通。

律師公會強調，律師工作本即以捍衛人權為目標，今姑不論妨害秘密罪為3年以下輕罪，個資法第41條法定刑為5年以下，均為得易科罰金之罪，甚至是告訴乃論之罪，東檢無視律師執業尊嚴，恣意持拘票拘提張靜，甚至搜索其律師事務所，將使當事人對律師的辯護依賴權蕩然無存。此次幸經張靜堅持拘提不合法要求提審，台東地院最後以程序違法當庭釋放。

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