南市前議長賴美惠涉詐助理費 檢調漏夜訊問8被告

台南檢調又查辦議員涉詐領助理費案，這次矛頭指向民進黨籍前台南市議長賴美惠。（資料照）

2022/03/23 22:21

〔記者王俊忠／台南報導〕繼今年3月初，台南檢調追查國民黨7連霸南市議員蔡淑惠與助理涉詐領助理費案，23日，檢調又查辦議員涉詐領助理費案，這次矛頭指向民進黨籍前台南市議長賴美惠。

賴美惠也傳出涉及其議員任內的公費助理費詐領風暴，台南檢調單位在23日發動搜索、傳訊行動，共搜索賴美惠位於台南溪北地區的住處與其兒子議員李宗翰服務處等8處據點、傳喚賴美惠與助理等人在內的8名被告、6名證人訊問調查中。

請繼續往下閱讀...

據了解，台南檢調專案人員持續漏夜對賴美惠等相關被告與證人進行訊問。對於賴美惠涉案情節，台南地檢署表示，從23日白天到晚間，檢調人員持續偵辦、訊問中，對相關涉案情節仍需要深入調查、釐清。

賴美惠原為國民黨籍，在2000年總統大選時表態支持陳水扁，選後遭國民黨開除黨籍，後來加入民進黨。賴美惠更打破原台南縣、市議會16屆以來的歷史紀錄，成為南市首位女性議長，也是民進黨第1位直轄市議會女議長，象徵女性從政、撐起半邊天。

出身台南後壁區的賴美惠，曾任民進黨原台南縣議會總召集人，其夫婿為前後壁區區長李本源，夫妻倆在地方努力耕耘，人脈廣、實力雄厚。但在角逐第2屆直轄市台南市議會議長時，由於泛綠議員跑票而敗給國民黨籍的李全教，連任失利。

但李全教賄選案於2016年8月30日被判當選無效定讞，賴美惠再度參選議長，同年10月3日，台南市議會議長補選，賴美惠以33票勝出、當選第2屆台南市議長，10月5日就任。2018年她宣布退休，不再競選連任，交棒給她兒子李宗翰，如願由兒子選上議員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法