為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    南市前議長賴美惠涉詐助理費 檢調漏夜訊問8被告

    台南檢調又查辦議員涉詐領助理費案，這次矛頭指向民進黨籍前台南市議長賴美惠。（資料照）

    台南檢調又查辦議員涉詐領助理費案，這次矛頭指向民進黨籍前台南市議長賴美惠。（資料照）

    2022/03/23 22:21

    〔記者王俊忠／台南報導〕繼今年3月初，台南檢調追查國民黨7連霸南市議員蔡淑惠與助理涉詐領助理費案，23日，檢調又查辦議員涉詐領助理費案，這次矛頭指向民進黨籍前台南市議長賴美惠。

    賴美惠也傳出涉及其議員任內的公費助理費詐領風暴，台南檢調單位在23日發動搜索、傳訊行動，共搜索賴美惠位於台南溪北地區的住處與其兒子議員李宗翰服務處等8處據點、傳喚賴美惠與助理等人在內的8名被告、6名證人訊問調查中。

    據了解，台南檢調專案人員持續漏夜對賴美惠等相關被告與證人進行訊問。對於賴美惠涉案情節，台南地檢署表示，從23日白天到晚間，檢調人員持續偵辦、訊問中，對相關涉案情節仍需要深入調查、釐清。

    賴美惠原為國民黨籍，在2000年總統大選時表態支持陳水扁，選後遭國民黨開除黨籍，後來加入民進黨。賴美惠更打破原台南縣、市議會16屆以來的歷史紀錄，成為南市首位女性議長，也是民進黨第1位直轄市議會女議長，象徵女性從政、撐起半邊天。

    出身台南後壁區的賴美惠，曾任民進黨原台南縣議會總召集人，其夫婿為前後壁區區長李本源，夫妻倆在地方努力耕耘，人脈廣、實力雄厚。但在角逐第2屆直轄市台南市議會議長時，由於泛綠議員跑票而敗給國民黨籍的李全教，連任失利。

    但李全教賄選案於2016年8月30日被判當選無效定讞，賴美惠再度參選議長，同年10月3日，台南市議會議長補選，賴美惠以33票勝出、當選第2屆台南市議長，10月5日就任。2018年她宣布退休，不再競選連任，交棒給她兒子李宗翰，如願由兒子選上議員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    甜心議員林穎孟花8小時籌出百萬保金 喊冤稱：「我沒有詐領助理費」
    2022/03/23 11:32

    甜心議員林穎孟花8小時籌出百萬保金 喊冤稱：「我沒有詐領助理費」
    涉詐領助理費在拘留室過夜 林穎孟8小時籌百萬交保
    2022/03/23 11:25

    涉詐領助理費在拘留室過夜 林穎孟8小時籌百萬交保

    升息下的穩中求勝法
    王淑慧被民進黨停權2年 板橋區議員選舉添變數
    2022/03/23 08:07

    王淑慧被民進黨停權2年 板橋區議員選舉添變數
    國民黨前苗縣議員謝家禓詐領助理費53萬 判刑3年半定讞
    2022/03/22 12:00

    國民黨前苗縣議員謝家禓詐領助理費53萬 判刑3年半定讞

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播