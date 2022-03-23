烏克蘭總統遭深偽投降影片 發生在台恐無刑責處罰

烏克蘭總統澤倫斯基 也遭「換臉」要士兵投降 。（取自推特）

2022/03/23 21:43

〔記者吳政峰／台北報導〕俄國2月發動軍事侵略鄰國烏克蘭，戰火至今未熄，日前甚至傳出烏國總統澤倫斯基的投降影片，後經查證才知道是有心人士透過深偽（deepfake）技術移花接木，試圖侵擾軍心。而一樣深受假訊息所苦的台灣，若元首或政要影像遭敵對勢力深偽，將重創國安，惟翻遍法條，竟查無刑責可罰，恐成為漏洞。

一名法界人士分析，依照現行法制，深偽政要宣戰或投降影片，除非內容涉及誹謗或侮辱，否則只能以社會秩序維護法處罰，最重拘留3日。

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事實上，法務部去年就針對「深偽」召開刑法研修會議，小組成員分析，深偽「性隱私影像」侵害的是個人法益，但若偽造的是政要甚至是元首的不實談話，恐衝擊社會及國家法益。

由於台灣遭受大量假訊息攻擊，且認知作戰手法推陳出新，法務部認為，深偽可能使大眾難以分辨資訊的可信性與真正姓，動搖社會發展基礎，對國安與民主制度產生衝擊，有獨立處罰的必要，修法刻不容緩，故新增刑法第362-1條，與深偽性隱私影像的處罰草案一同送至行政院審查。

草案規定，意圖散布而以科技合成製作、散布、播送、交付他人不實活動、言論或談話的影音，處3年以下徒刑；意圖營利者可判到5年。為免傷及言論自由，草案限縮要「「足以生損害於公眾或他人」才構成犯罪，單純的藝術創作不受懲。

例如：深偽總統投降影片的事件若發生在台灣，依照草案規定，不只製作有罪，連未經查證而散布或播放亦會受罰；若被查到收錢或牟利，還加重處罰。

據悉，行政院審查草案時，兼任主席的政務委員羅秉成認為，本次修法應專注在「性」方面，且處罰深偽還可能影響言論自由，當場略過，亦未裁示排入他日再審，導致本月10日院會通過的刑法修正案，只有與性相關的規定。

條文憑空消失，就有學者在台大社科院16日舉辦的深偽研討會上喊話「最重要的竟然不見了」，並直言誹謗都有刑責了，難道深偽就比較不嚴重嗎？這是嚴肅的國安議題，立法處理有其必要性，不應未經討論就直接忽略。

羅秉成23日說明，考量深偽技術運用範圍廣泛，可能牽涉到言論與表達自由、乃至於藝術表現自由，若要保障的法益不夠具體或犯罪構成要件不盡明確，可能打擊不到真正該打擊的對象，或許還會殃及無辜；而其他國家是否有類似的立法例可供參考，以及規定在「妨害電腦使用罪章」是否合乎體例，都有待釐清。

羅秉成指出，對於是否基於國安或選舉考量配合修法，他正在進行跨部會政策協調，法制評估。若確有規範必要，或可在個別的法律處理。

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