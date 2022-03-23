退休公務員酒駕辯「以為喝高梁可防疫」 判刑4月定讞

退休公務員酒駕被逮後，辯稱「以為喝高梁可防疫」，但仍被法院判刑4月定讞。（示意圖）

2022/03/23 16:57

〔記者張文川／台北報導〕台北市72歲唐姓退休公務員，去年9月酒後騎機車逆向行駛，看到警察還轉彎落跑，被逮後酒測值高達0.85，他辯稱「我以為喝高梁酒可以防疫」，法官不採信，一審將他判刑4月，可易科罰金12萬元，併科罰金2萬元；唐男上訴主張判太重，請求判輕一點，北院二審合議庭認為一審量刑妥適，駁回上訴定讞。

判決指出，2021年9月24日晚間，唐男在北市中正區的餐廳飲酒，晚間9時30分左右，他騎機車行經萬大路巷口，遇到警察攔檢示意盤查，唐男卻不停車，轉彎逆向騎走，最後在環河南路被警方攔下，施以酒測，酒測值達每公升0.85毫克，北院一審將他判刑4月。

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唐上訴主張他已72歲高齡，靠微薄的退休俸度日，且他為了預防新冠病毒，以為喝高粱酒可以防疫，所以多喝了幾杯，並非故意酒駕，且他平日熱衷參與社區的公益活動，希望法官考量判輕一點。

北院二審合議庭審理後，認為唐男明知飲酒會降低辨識和反應能力，仍於酒後騎機車行駛於市區道路，並違規逆向行駛，危害交通與用路人安全，幸運未肇事造成傷亡，一審量處4月徒刑且併科罰金2萬元，量刑尚屬妥適，上訴沒有理由，駁回唐男上訴，全案定讞。

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