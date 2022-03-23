為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    退休公務員酒駕辯「以為喝高梁可防疫」 判刑4月定讞

    退休公務員酒駕被逮後，辯稱「以為喝高梁可防疫」，但仍被法院判刑4月定讞。（示意圖）

    退休公務員酒駕被逮後，辯稱「以為喝高梁可防疫」，但仍被法院判刑4月定讞。（示意圖）

    2022/03/23 16:57

    〔記者張文川／台北報導〕台北市72歲唐姓退休公務員，去年9月酒後騎機車逆向行駛，看到警察還轉彎落跑，被逮後酒測值高達0.85，他辯稱「我以為喝高梁酒可以防疫」，法官不採信，一審將他判刑4月，可易科罰金12萬元，併科罰金2萬元；唐男上訴主張判太重，請求判輕一點，北院二審合議庭認為一審量刑妥適，駁回上訴定讞。

    判決指出，2021年9月24日晚間，唐男在北市中正區的餐廳飲酒，晚間9時30分左右，他騎機車行經萬大路巷口，遇到警察攔檢示意盤查，唐男卻不停車，轉彎逆向騎走，最後在環河南路被警方攔下，施以酒測，酒測值達每公升0.85毫克，北院一審將他判刑4月。

    唐上訴主張他已72歲高齡，靠微薄的退休俸度日，且他為了預防新冠病毒，以為喝高粱酒可以防疫，所以多喝了幾杯，並非故意酒駕，且他平日熱衷參與社區的公益活動，希望法官考量判輕一點。

    北院二審合議庭審理後，認為唐男明知飲酒會降低辨識和反應能力，仍於酒後騎機車行駛於市區道路，並違規逆向行駛，危害交通與用路人安全，幸運未肇事造成傷亡，一審量處4月徒刑且併科罰金2萬元，量刑尚屬妥適，上訴沒有理由，駁回唐男上訴，全案定讞。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    酒駕遇路檢他停車翻身躲草叢 急call救兵但親友都喝醉
    2022/02/20 15:10

    酒駕遇路檢他停車翻身躲草叢 急call救兵但親友都喝醉
    酒後睡醒騎車買鹽水雞 安全帽沒扣好被警攔下臉還紅通通
    2022/02/13 15:10

    酒後睡醒騎車買鹽水雞 安全帽沒扣好被警攔下臉還紅通通

    江翠指標大案 菁英客看準三特色火速出手
    酒駕上路半途趴睡機車上 男辯：我沒騎車
    2022/01/20 16:45

    酒駕上路半途趴睡機車上 男辯：我沒騎車
    剛洗好頭不想戴安全帽？ 男騎士犯這條更慘
    2021/11/26 09:22

    剛洗好頭不想戴安全帽？ 男騎士犯這條更慘

    聯邦數位帳戶 活存最高2.5%優利
    太緊張？醉男硬闖「除暴」站 撞傷警員再波及小黃
    2021/11/16 15:22

    太緊張？醉男硬闖「除暴」站 撞傷警員再波及小黃
    喝威士忌小睡5小時後騎車出門 酒測值竟高達1.37
    2021/11/10 16:49

    喝威士忌小睡5小時後騎車出門 酒測值竟高達1.37
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播