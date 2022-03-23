台鐵擬拍賣普悠瑪事故車廂 司機、被害家屬反對：事實待查

普悠瑪翻車事故司機員尤振仲。（資料照）

2022/03/23 16:18

〔記者楊國文／台北報導〕台鐵普悠瑪列車2年多前在蘇澳新馬站出軌翻覆，造成18死、215人受傷重大意外，宜蘭地院認定列車司機尤振仲涉擅自關閉ATP（列車自動防護系統）、且超速行駛釀禍，依過失致死罪判4年6月，高等法院今再度開庭，因台鐵局函詢是否允許拍賣事故八節車廂，尤振仲、被害家屬均反對，稱尚有事實與車廂有關待釐清。

高等法院今日下午第二度召開普悠瑪列車翻覆案的準備程序庭，司機尤振仲仍否認犯罪，也未超速。

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法官指出，高院剛收到台鐵局函詢稱，此事故遭查封在台鐵富岡基地（台北廠區）廠房的八節車廂等物，是否同意予以解查封，給予台鐵局進行後續的報廢、拍賣、移除等事宜？請檢、辯及被害家屬、訴訟參與人表示意見。

高檢署公訴檢察官認為，本案歷經地檢署偵查、一審法院審理至今已上訴高等法院審理，檢方也已拍照勘驗過，是否同意台鐵局予以解除查封命令，尊重高院決定。

尤振仲的委任律師則認為，本案仍有諸多事實尚未釐清，很可能與事故車廂有關，仍有保留必要，因此不同意現在就解除查封、並拍賣。出席的被害家屬、訴訟參與人也表示，尚有證據待查，該扣案八節車廂仍有此案要找的東西，不同意台鐵局拍賣掉。

本案發生於2018年10月21日下午近5點左右，當時台鐵宜蘭線由樹林車站開往台東車站的6432次普悠瑪自強號列車，在經過蘇澳鎮新馬車站時，列車以141km/h進入半徑306公尺的新馬站彎道，超過速限75km/h，導致列車前進方向第1節車廂右側車輪浮起後出軌並向左側傾覆，隨後第2至8節車廂也相繼出軌，扭曲呈「W」字形，最後造成18死、215傷的慘劇。

宜蘭地檢署偵查認定，司機員尤振仲在下午4點多就已經發現列車異常，並進行回報，但未經允許下，就貿然關閉ATP，並超速進站釀禍，依過失致死、過失傷害等罪，起訴尤振仲、時任台鐵局副總工程司柳燦煌、綜合調度所總所長吳榮欽3人。

宜蘭地院審理認為，尤振仲關閉ATP、加上超速達140公里，是造成意外主因，認定尤振仲犯後否認犯行，無悔意，依過失致死罪將尤判刑4年6月，柳、吳2人均獲判無罪。檢方、尤振仲均不服判決，上訴高等法院。

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