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    首頁　>　社會

    男子疑躁鬱症發作失手打死家犬 孫子告訴老師曝光

    飼犬滿滿遭打致死，飼主傷心送往萬里福田寵物禮儀社火化。（新北市動保處提供）

    飼犬滿滿遭打致死，飼主傷心送往萬里福田寵物禮儀社火化。（新北市動保處提供）

    2022/03/23 10:14

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市瑞芳區徐姓男子，因家中犬隻吵鬧，躁鬱症疑似發作，拿球棒將犬隻打死，4歲孫子告訴學校老師才露餡，市府動保處會同警方前往查辦，徐姓犯嫌坦承毆打動物致死，已依違反動保法第25條規定，函送地檢署偵辦，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

    動保處與警方調查，徐家飼養2隻犬隻，登記在徐嫌配偶名下，去年疫情爆發後，徐閒賦在家，家人上班時就負擔起照顧飼犬責任，案發當下單獨2飼犬共處，中午左右，其飼犬「滿滿」因太吵鬧，徐嫌疑似躁鬱症發作，拿起家中球棒猛敲飼犬頭部，致使飼犬身亡，隨後還將「滿滿」裝入黑色塑膠袋中，帶到附近山上樹林處丟棄。

    徐妻子下班回家，發現飼犬不見，而另一飼犬躲至牆角害怕發抖，在妻子不斷追問下，才坦承犬隻已被毆打致死。妻子緊急通知未同住的子女們回家至丟棄地點共同尋找，最後在距離山坡下2公尺處將「滿滿」遺體找回，並送往萬里福田寵物禮儀社火化。

    徐嫌4歲孫子告訴學校老師，學校馬上通報社會局家暴防治中心轉介過來，由於徐嫌對犯行坦承不諱，警方完成事證整理與筆錄後函送地檢署偵辦。依據動物保護法第25條規定，宰殺動物，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。為確保另1飼犬安全，飼主亦將家中另一隻犬送往其他親友家飼養，同時依動保法第33之1條規定，責令徐嫌日後不得飼養及認養寵物，避免日後再有憾事發生。

    動保處表示，學校、家暴中心即時通報，在警方協助下迅速完成查辦程序，發揮社會安全網效能。徐嫌因躁鬱症長期服藥，家中同住親友應需注意身心狀況，事先防範避免親人及毛寶貝受到傷害，讓寵物擁有安全適當生活環境，是飼主應盡義務，對於虐待動物行為，動保處嚴懲不貸。民眾發現有動物需要救援，可撥打1999或新北市政府動保處24小時動物救援專線29596353，將有專人處理。

    徐家另一隻犬送親友飼養（新北市動保處提供）

    徐家另一隻犬送親友飼養（新北市動保處提供）

    動保處會同警察局前往飼主家中巡查確認案件狀況。（動保處提供）

    動保處會同警察局前往飼主家中巡查確認案件狀況。（動保處提供）

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