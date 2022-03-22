為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3/22 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落桃園

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2022/03/22 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月22日）開獎的111000069期今彩539，頭獎開出1注，由桃園市楊梅區大同里楊新北路101號1樓「泓金彩券行」開出；第111000033期大樂透、第111000069期雙贏彩均摃龜。

    第111000033期大樂透中獎號碼為「07、21、26、36、43、49，特別號：16」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共27注中獎，每注可得6萬9408元；肆獎共72注中獎，每注可得1萬6732元；伍獎共1453注中獎，每注可得2000元；陸獎共2067注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1153注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7749注中獎，每注可得400元。

    第111000033期49樂合彩中獎號碼為「07、21、26、36、43、49」，四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共77注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2970注中獎，每注可得1250元。

    第111000069期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、09、10、13、16、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共121注中獎，每注可得500元；肆獎共1152注中獎，每注可得100元。

    第111000069期今彩539中獎號碼為「09、27、29、34、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎140注中獎，每注可得2萬元；參獎共5887注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6374注中獎，每注可得50元。

    第111000069期39樂合彩中獎號碼為「09、27、29、34、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共186注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8928注中獎，每注可得1125元。

    第111000069期3星彩中獎號碼為「875」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000069期4星彩中獎號碼為「3588」，正彩共17注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3/22 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/03/22 20:59

    3/22 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    3/21 今彩539頭獎開出3注！3個800萬同落台南這家彩券行
    2022/03/21 22:22

    3/21 今彩539頭獎開出3注！3個800萬同落台南這家彩券行

    台中三大國家級藝文地標名宅聚落
    3/21 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/03/21 21:00

    3/21 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    3/19 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！
    2022/03/19 22:25

    3/19 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播