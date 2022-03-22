3/22 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落桃園

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2022/03/22 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月22日）開獎的111000069期今彩539，頭獎開出1注，由桃園市楊梅區大同里楊新北路101號1樓「泓金彩券行」開出；第111000033期大樂透、第111000069期雙贏彩均摃龜。

第111000033期大樂透中獎號碼為「07、21、26、36、43、49，特別號：16」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共27注中獎，每注可得6萬9408元；肆獎共72注中獎，每注可得1萬6732元；伍獎共1453注中獎，每注可得2000元；陸獎共2067注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1153注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7749注中獎，每注可得400元。

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第111000033期49樂合彩中獎號碼為「07、21、26、36、43、49」，四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共77注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2970注中獎，每注可得1250元。

第111000069期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、09、10、13、16、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共121注中獎，每注可得500元；肆獎共1152注中獎，每注可得100元。

第111000069期今彩539中獎號碼為「09、27、29、34、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎140注中獎，每注可得2萬元；參獎共5887注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6374注中獎，每注可得50元。

第111000069期39樂合彩中獎號碼為「09、27、29、34、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共186注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8928注中獎，每注可得1125元。

第111000069期3星彩中獎號碼為「875」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000069期4星彩中獎號碼為「3588」，正彩共17注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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