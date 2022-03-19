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    3/19 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    今晚（3月19日）開獎的第111000067期雙贏彩、第111000067期今彩539，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月19日）開獎的第111000067期雙贏彩、第111000067期今彩539，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/03/19 22:25

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月19日）開獎的第111000067期雙贏彩、第111000067期今彩539，頭獎均摃龜。

    第111000067期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、06、07、10、16、17、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共142注中獎，每注可得500元；肆獎共1613注中獎，每注可得100元。

    第111000067期今彩539中獎號碼為「02、10、25、26、35」，頭獎摃龜；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共6220注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1392注中獎，每注可得50元。

    第111000067期39樂合彩中獎號碼為「02、10、25、26、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共122注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6695注中獎，每注可得1125元。

    第111000067期3星彩中獎號碼為「936」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000067期4星彩中獎號碼為「6816」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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