為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    白沙屯媽祖保佑！9旬回收嬷遺失4萬 員警送回

    台中霧峰撿資源回收的盧姓老阿嬤，遺失裝有近4萬元的白沙屯媽祖小錢包幸運找回。（記者陳建志翻攝）

    台中霧峰撿資源回收的盧姓老阿嬤，遺失裝有近4萬元的白沙屯媽祖小錢包幸運找回。（記者陳建志翻攝）

    2022/03/22 22:06

    〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰日前有人撿到一個外面繡有「白沙屯媽祖」紅色小錢包，送到霧峰警分局霧峰派出所，打開一看裡面竟有近4萬元現款，但沒有身分證件，員警心想失主一定很著急，先在臉書社團公告失物招領，並積極調閱監視器，發現是一名資源回收阿嬤掉在超商前，挨家挨戶詢問，終於找到90多歲失主盧姓阿嬤；盧姓阿嬤除了感謝員警和拾金不昧的民眾熱心協助，也感恩有媽祖保佑。

    這名90多歲撿資源回收的盧姓老阿嬤日前推著推車行經霧峰一間超商，放在口袋的小錢包不慎掉出來，老阿嬤沒察覺就離開，一位民眾經過發現，趕緊將錢包送到霧峰派出所，值勤員警黃永詮打開外面繡有「白沙屯媽祖」的紅色小錢包，發現裡面竟有近4萬元的現金。

    黃永詮心想失主一定很著急，先在臉書社團公告是否有民眾遺失錢包？並積極調閱民眾拾獲處附近監視器，發現原來是一個推著載有紙箱推車的老婦人遺失，於是挨家挨戶訪查，終於找到是90多歲的盧姓老阿嬤。

    員警登門詢問是否錢包掉了？老阿嬤趕緊摸摸口袋，這才發現錢包不見了，阿嬤的兒子說，阿嬤平時撿資源回收變賣，這些錢都是辛苦變賣所得，非常感謝拾獲民眾，還有員警積極找人，也感恩白沙屯媽祖的保佑，才能讓遺失的皮包失而復得。

    台中霧峰撿資源回收的盧姓老阿嬤，遺失裝有近4萬元的白沙屯媽祖小錢包幸運找回。（記者陳建志攝）

    台中霧峰撿資源回收的盧姓老阿嬤，遺失裝有近4萬元的白沙屯媽祖小錢包幸運找回。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    媽媽注意！白沙屯媽祖限量安撫奶嘴免費領取時間出爐
    2022/03/15 18:07

    媽媽注意！白沙屯媽祖限量安撫奶嘴免費領取時間出爐
    台南郵筒吐出133萬元支票 郵差拾金不昧順利找到失主
    2022/01/27 19:21

    台南郵筒吐出133萬元支票 郵差拾金不昧順利找到失主

    台中三大國家級藝文地標名宅聚落
    台中撿到皮包「鹿港福德宮幫招領」 感人原因曝光
    2022/01/06 20:03

    台中撿到皮包「鹿港福德宮幫招領」 感人原因曝光
    20萬金飾藏汰換家俱內 台南學甲區清潔隊員拾金不昧
    2021/12/30 10:24

    20萬金飾藏汰換家俱內 台南學甲區清潔隊員拾金不昧
    拾金不昧！ 拾荒6旬婦撿到8千多元送派出所
    2021/12/05 21:59

    拾金不昧！ 拾荒6旬婦撿到8千多元送派出所
    7萬元當垃圾丟了 清潔隊員垃圾山中尋回
    2021/10/26 12:52

    7萬元當垃圾丟了 清潔隊員垃圾山中尋回
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播