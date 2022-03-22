白沙屯媽祖保佑！9旬回收嬷遺失4萬 員警送回

台中霧峰撿資源回收的盧姓老阿嬤，遺失裝有近4萬元的白沙屯媽祖小錢包幸運找回。（記者陳建志翻攝）

2022/03/22 22:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰日前有人撿到一個外面繡有「白沙屯媽祖」紅色小錢包，送到霧峰警分局霧峰派出所，打開一看裡面竟有近4萬元現款，但沒有身分證件，員警心想失主一定很著急，先在臉書社團公告失物招領，並積極調閱監視器，發現是一名資源回收阿嬤掉在超商前，挨家挨戶詢問，終於找到90多歲失主盧姓阿嬤；盧姓阿嬤除了感謝員警和拾金不昧的民眾熱心協助，也感恩有媽祖保佑。

這名90多歲撿資源回收的盧姓老阿嬤日前推著推車行經霧峰一間超商，放在口袋的小錢包不慎掉出來，老阿嬤沒察覺就離開，一位民眾經過發現，趕緊將錢包送到霧峰派出所，值勤員警黃永詮打開外面繡有「白沙屯媽祖」的紅色小錢包，發現裡面竟有近4萬元的現金。

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黃永詮心想失主一定很著急，先在臉書社團公告是否有民眾遺失錢包？並積極調閱民眾拾獲處附近監視器，發現原來是一個推著載有紙箱推車的老婦人遺失，於是挨家挨戶訪查，終於找到是90多歲的盧姓老阿嬤。

員警登門詢問是否錢包掉了？老阿嬤趕緊摸摸口袋，這才發現錢包不見了，阿嬤的兒子說，阿嬤平時撿資源回收變賣，這些錢都是辛苦變賣所得，非常感謝拾獲民眾，還有員警積極找人，也感恩白沙屯媽祖的保佑，才能讓遺失的皮包失而復得。

台中霧峰撿資源回收的盧姓老阿嬤，遺失裝有近4萬元的白沙屯媽祖小錢包幸運找回。（記者陳建志攝）

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