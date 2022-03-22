評小鬼猝死遭辱罵！江柏樂怒告56鄉民踢到鐵板

命理師江柏樂評論「小鬼父母額頭泛青」被罵神棍後怒告網友，其中兩名網友被檢方認為「合理表達評價」處分不起訴。（資料照）

2022/03/22 10:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕知名藝人黃鴻升（小鬼）前年9月在家中猝死，命理師江柏樂開直播說「小鬼父母額頭泛青」，被網友痛駡神棍，江一口氣怒告56名網友，其中兩人住在高雄的網友經雄檢偵查後，認定他們「合理表達評價」，偵結處分不起訴。

檢方指出，黃鴻升（小鬼）前年9月倒臥在家中死亡，享年36歲，消息曝光後，粉絲與演藝圈好友不敢置信，並表示哀悼。江柏樂事後開直播時談到此事時，直指小鬼猝死與名字及祖先有關，他還說，「今年是老鼠年五行屬水，升代表蛇屬火，水火剋，火屬心臟血液循環，黃鴻升可能因為心臟血液循環有問題」。

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江柏樂接著說：「老師有看到一張照片，爸爸媽媽，額頭泛青，睡眠品質不好，平常家人或是你，有耳鳴，就是鬼在跟你講話。耳朵癢，頭暈、頭痛，晚上不好睡，一定是祖先的問題」。

新聞被轉貼到PTT後，引起網友不滿，「噓」聲不斷，有網友質疑他消費死者、「馬後炮」，更有人罵他是「神棍」等，江柏樂蒐證後一口氣對56名網友提告。

案經北檢調查，有2名網友在北檢轄區，其中一人是浮動IP，無法確定是他所為，另一人雖有留言「閉上狗嘴」，但未特定是針對江柏樂，北檢處分不起訴，其餘54名網友則移轉管轄至其他地檢署偵辦。

雄檢偵辦此案中的夏姓和史姓網友，發現夏男在該則新聞留言「鬼仔跟你媽講話，白痴」、史男則留言「幹你娘有完沒完」，檢方認為，夏、史兩人用字遣詞雖令人感到不快，但並非單純謾罵或蓄意攻訐，且是針對社會知名人士所遭遇事件提出主觀意見，屬「合理表達評價」，因此認定罪證不足處分不起訴。

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