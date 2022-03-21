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    首頁　>　社會

    甕仔雞太香？ 白面鼯鼠衝到餐廳去

    大湖派出所執行巡邏勤務行經台3線一間甕仔雞餐廳時，發現店外出現一隻大白鼠。（警方提供）

    大湖派出所執行巡邏勤務行經台3線一間甕仔雞餐廳時，發現店外出現一隻大白鼠。（警方提供）

    2022/03/21 16:50

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖警方今天下午指出，大湖派出所執行巡邏勤務行經台3線一間甕仔雞餐廳時，發現店外出現一隻大白鼠，探頭似乎想衝到餐廳內，警方為避免牠跑到大馬路發生交通意外，或躲進鍋爐裡不慎遭到烹煮，便先帶回派出所安置，後來也確定是白面鼯鼠，目前已成功將白面鼯鼠送回棲息地野放。

    大湖警方說，白面鼯鼠，屬於松鼠科，身長約35至43公分，尾長44至48公分。背部為棕褐色，頭與體背面暗赤褐色，頭部的前半臉部及掌部與腹部呈白色，頭大，臉圓，眼睛也大，模樣相當可愛，屬於夜行性動物，一般常棲息在低、中及高海拔針、闊葉林，但以中高海拔較常見，雪霸國家公園、太魯閣國家公園以及玉山國家公園皆有其分布。

    大湖警方呼籲，近期山區氣候變化大，可能有短暫陣雨，台3線可能出現野生動物出沒，行車時務必隨時注意車前狀況，以避免發生危險，另外，目前白面鼯鼠雖然未被列入保育類動物的名單之中，但依據野生動物保育法第10條及第50條罰則規定：獵捕、宰殺一般類野生動物者，將處5萬元以上25萬元以下罰鍰，而騷擾、虐待一般類野生動物者，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰，切勿任意捕獵或傷害野生動物以免因小失大。

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