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    水電技師走歹路 專竊社區大樓電纜

    淡水某社區大樓地下室監視器拍下施嫌犯案身影。（記者徐聖倫翻攝）

    淡水某社區大樓地下室監視器拍下施嫌犯案身影。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/21 14:24

    〔記者徐聖倫／新北報導〕42歲施姓男子為新北市有名的慣竊，由於有專業水電技師背景，施嫌在新北市各社區大樓電機房偷剪電纜，去年才刑滿出獄。而今年1、2月份，施嫌又因缺錢故技重施，在三重、新莊、樹林、淡水等地四處偷電纜，讓不少居民苦不堪言，警方成立專案小組，日前終將施嫌緝拿歸案。

    新北市淡水警分局在今年2月份接獲數起報案，清一色是社區大樓電機房電纜遭盜，警方不敢大意，成立專案小組進行調查。警方調閱數支監視器，發現全部的電纜盜竊案均為同一人所為，鎖定身分並確定就是這名施姓慣竊。

    警方深入調查，發現1月份時，三重、新莊與樹林也有施嫌犯案紀錄，警方經過一系列蒐證，向士林地檢署聲請搜索票，於13日前往施嫌於板橋區住處查緝，在其租屋處搜出各式工具，包和油壓剪、老虎鉗、噴燈等做案工具，還有施嫌犯案變裝用的雨衣、攜行袋等證物。

    警方表示，施嫌有水電技師背景，了解機電運作，犯案前施嫌都會勘查現場，並偷竊機車車牌，再變裝前往作案。施嫌到案向警供稱，因為他缺錢花用，所以才會利用所學偷竊。訊後，警方依竊盜罪嫌，將施嫌移送法辦。

    警方在施嫌房內起獲手套、噴燈、老虎鉗等各式作案工具。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在施嫌房內起獲手套、噴燈、老虎鉗等各式作案工具。（記者徐聖倫翻攝）

    警方至施嫌於板橋住處查緝，順利逮到施嫌，並起獲其犯案變裝用的雨衣。（記者徐聖倫翻攝）

    警方至施嫌於板橋住處查緝，順利逮到施嫌，並起獲其犯案變裝用的雨衣。（記者徐聖倫翻攝）

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