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    工人竊電纜導致桃機停電 機場公司偕同航警局強化保安

    航警加強桃園機場工地施工人員安全查核任務。（航警局提供）

    航警加強桃園機場工地施工人員安全查核任務。（航警局提供）

    2022/03/18 17:44

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕2名工人11日晚間涉嫌偷剪電纜導致桃園機場第二航廈大停電，由於桃園機場屬國家關鍵基礎設施，機場公司將偕同航警局改善機場保安脆弱點，並加強承包廠商管理、人員安全查核，以避免類似事件再次發生。

    桃園機場防火水炮架設外包工程小包的鍾姓、徐姓工作人員，11日晚間在二期航站行李處理場所在的中央通道上方「電纜貓道」偷竊電纜未遂，導致第二航廈多處停電，機場公司維護人員14日巡檢時，在案發現場發現一處電纜疑似遭人破壞，以及嫌犯遺留現場的一把油壓剪，隨即向航警局報案。

    交通部長王國材16日前往桃園機場了解0311桃園機場停電事件，聽取簡報和現場實地勘察後，他當場提出3點桃園機場需要檢討改善的方向，同時希望航警局給予保安上的協助。航警局局長鄭明忠表示下午表示，桃園機場是國家重要關鍵基礎設施，本案發生後，航警局已全面清查機場施工地點，並派員加強巡邏兩航廈中央車道；此外，航警局也將配合機場公司檢討改善機場保安脆弱之處，並加強承包廠商管理及施工人員安全查核，以避免類似事件再次發生。

    機場公司下午發布新聞稿指出，針對3月11日發生跳電及14日確認為人為蓄意破壞刑事案件，機場公司連日密集檢討，提出分保安管理及施工管理兩方面精進檢討，在保安管理方面，除增設保全哨位以人員及巡邏車駐點守望，並協調航警局加強巡檢為強化此次發生事件的中央車道防護，也將偕同航空警察局定期檢視各項安全防護，進行保安脆弱點之檢討，經此次事件將參考其他國際機場作法，強化機場保安作為。

    在工管理方面則是針對施工人員部分，要求施工單位每日收工時確實清點人員並回收通行證，每日上工前再發還；監造單位亦需落實監督施工人員進出管制，隨時抽查人數及施作區域需相符合，將法治宣導化為實際作為強化。

    機場公司表示，依照民用航空法第101條，「以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其設施者，處七年以下有期徒刑、拘役或新臺幣九十萬元以下罰金」。機場公司強調機場範圍內CCTV覆蓋率極高，且24小時監視中，呼籲有心人士切勿以身試法。本次事件嫌犯所屬之第二航廈消防水砲系統整建案，機場公司就合約面先依「承攬廠商違反安全衛生規定罰款標準一覽表」，扣罰新臺幣14萬元，目前合約亦先暫停執行；針對機場相關損失，亦將依法進行求償。

    有關媒體報導為何嫌犯剪高壓電線，人卻平安無事。機場公司澄清，該電纜架為距離地面超過4公尺，垂掛於天花板之高架電纜架，佈滿各式管線，嫌犯持油壓剪亦是站在包覆絕緣皮之其他電纜上，人員並未接地形成導電通路，故不會感電；且其剪斷電纜時其電纜之導體與電纜接地層連接之瞬間，機場保護開關立刻跳脫，實為電力系統正常運作之結果。

    航警加強桃園機場工地施工人員安全查核任務。（航警局提供）

    航警加強桃園機場工地施工人員安全查核任務。（航警局提供）

    航警局局長鄭明忠表示，將配合機場公司檢討改善桃園機場保安脆弱處，並加強承包商管理及施工人員安全查核。（記者朱沛雄攝）

    航警局局長鄭明忠表示，將配合機場公司檢討改善桃園機場保安脆弱處，並加強承包商管理及施工人員安全查核。（記者朱沛雄攝）

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