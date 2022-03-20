女子跨橋欲輕生 台南學甲警、熱心護理師即刻救援 免除悲劇

警員和熱心護理師（右）將跨坐將軍溪橋上的黃女（中）救下來。（分局提供）

2022/03/20 12:22

〔記者楊金城／台南報導〕台17線台南將軍溪橋昨天（19日）中午出現1名女子跨坐橋上意圖輕生，嚇壞路人趕緊報案救人，警方到場勸阻，加上報案的護理師耐心勸說，3人趁機將女子拉下來解除危機，讓家屬相當感謝，學甲警分局今天提報2警好人好事事跡。

這名學甲區黃姓女子昨天騎機車離家後，來到將軍橋，戴著安全帽竟然爬上護欄跨坐橋上，10米高的橋下就是將軍溪，黃女的危險舉動嚇壞路過人車，1名熱心的護理師趕緊停車報案救人。

請繼續往下閱讀...

北門分駐所警員洪志堅、將富派出所警員陳文煌獲報趕赴現場救援。原來黃女昨天上午與家人發生爭吵後離家，揚言要家人替她收屍，隨後騎機車至將軍橋北側，跨坐橋上意圖輕生。

2警到場後，一方面以溝通方式緩和女子情緒，另一方面聯繫黃女家人，女護理師加入勸阻，10分鐘後，服用安眠藥的黃女因藥力發作，身體晃動，墜落橋下更加危險，2警和護理師趁機拉下黃女，帶離橋上，通報北門消防分隊派救護車將人送醫救治。

黃女家屬表示，幸虧警方及時將人從橋上拉下，否則安眠藥發作時，墜落將軍溪不堪設想，感謝警方即時救援。

學甲警分局長蔡宗昌表示，分局近3年來接獲自殺通報案件有70件之多，雖然突發性自殺潛在諸多不確定性態樣，每個人內心深處難免有壓力與陰影存在，但只要身旁的至親好友時時關心輔導，適度紓壓負能量，就有可能阻止憾事發生，如有情緒困擾，另可尋求專業醫師或諮商心理師求助，或撥打「1925」（依舊愛我」諧音）也有提供心理諮詢服務。

此外，台南市警察局各單位受理緊急協尋案件，均會上傳警局失蹤人口Line群組，發揮團隊力量共同查尋，全體員警願作「自殺防治守門員」，為防治自殺提供緊急救援防線，共同珍愛生命。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法