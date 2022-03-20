惡劣！ 酒駕男撞死參加單車賽移工 肇逃5小時到案

35歲菲國男子騎自行車經台15線欲參與自行車賽，卻遭惡劣酒駕男追撞，最終不治，自行車還停放在路邊。（記者徐聖倫翻攝）

2022/03/20 11:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕惡劣至極！4名在桃園工作的菲律賓籍男性移工，利用休假之餘參加在台舉辦的自行車賽事「雙主場輪霸西濱」，今凌晨4人騎自行車沿台15線前往位於新北市八里的集合地點，不料其中1人遭汽車追撞致死，駕駛還畏罪棄車逃逸，警方通知簡姓車主到案，今上午9時許簡男到案，酒測值果然大超標，警方將依法送辦。

據了解，4名菲籍男移工均在桃園市蘆竹某工廠上班，4人平時就有運動習慣，悉知台灣將舉辦「雙主場輪霸西濱」自行賽事，且比賽地點在新北市八里，離桃園並不遠，於是4人興沖沖報名參賽。

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今清晨4人從桃園出發，騎著自行車沿台15線將前往八里區廖添丁廟的訊塘廣場集合點，騎到林口區台15線後坑35號前20公尺處，其中1名35歲騎士卻遭後方來車狠撞，速度之快造成全身多處骨折、頭部重創，當場失去生命徵象，同行人馬求助119，將其送往淡水馬偕醫院急救仍不治。

警方至現場發現，肇事駕駛老早就棄車逃逸，追蹤車籍資料發現車主為31歲簡姓男子，於是通知其到案說明。簡男接獲警方來電知道自己跑不掉，才搭乘友人汽車，於今上午9時許到案，並承認犯案，且經酒測果然嚴重超標，目前警方正偵訊中，將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

簡姓駕駛酒駕肇事逃逸，車頭嚴重毀損，其速度之快、有多失控可見一斑。（記者徐聖倫翻攝）

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