北市再興社區外牆崩塌挨批難辭其咎 黃珊珊率隊現場勘災

台北市文山區再興社區今下午1時許驚傳陽台外牆坍塌，緊急疏散社區70多名住戶。（記者闕敬倫翻攝）

2022/03/19 19:58

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文山區再興社區今下午1時許驚傳陽台外牆坍塌，台北市議員參選人田方倫批評，這就是北市府官僚不作為的結果，台北市的老屋問題越來越嚴重，卻沒有提出任何解方，發生這起老屋牆面崩落意外，著實打了柯文哲一個耳光，柯市府難辭其咎。

台北市建管處表示，今接獲該建築物外牆崩塌通報後，已立即委派建築師公會、土木技師公會及結構技師公會等專業技師前往現場勘查，經初步檢視，該建築屋頂女兒牆混凝土塊崩裂掉落。

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建管處也說，除全力協助緊急處理外，這棟建物並非台北市列管的海砂屋，副市長黃珊珊率隊，掌握現場勘災處理，現場無人傷亡，住戶全數疏散，建築物立即停止使用，後續將儘速釐清崩塌原因。

立委蔣萬安本月15日批評，台北市相較其他五都可說「一『城』不變」，很多民眾反映市容老舊、年輕人生活不友善等問題，但遭民眾黨發言人、民眾黨議員參選人楊寶楨反嗆：「都還沒宣布要參選台北市長，就急著先貶低台北市，相信這不會是台北市民想看見的候選人。」

田方倫表示，民眾黨議員參選人還在沾沾自喜，主張柯文哲執政下都更核發數量高於馬英九、郝龍斌兩位市長時期，但今天就發生這起老屋牆面崩落意外，著實打了柯文哲一個耳光

田方倫過去曾在已故議員李新辦公室工作，2016年李新曾針對山限住二問題提出異議，並要求市政府提供協助，讓這些老屋有法可循，進行都更改建，當時身為助理的田方倫負責此案，全程參與，直至現在李新兒子、議員李柏毅也持續針對相關議題仍不斷質詢協調。

田方倫批評，市府就是打死也不肯讓步，此舉根本就是視居住於老屋之中的人民如草芥，只管法令不管人命，對比馬、郝時期共197件的都更核定件數，都更比率為萬分之11，柯文哲時期則號稱303件核定的都更案，都更比率卻只有萬分之7，到底誰讓台北市「一城不變」，相信柯文哲難辭其咎。

田方倫強調，柯市長別再擺爛不作為，雖然任期僅剩半年多，但仍請柯文哲用心於市政，撒手不管台北市政，或永遠拘泥於形式主義科層法規，並不會讓台北市更進步。

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