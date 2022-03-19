燒炭後悔滅火不及 女子燙傷燒毀3車吃官司

新北市板橋華翠一處停車場今天凌晨竄出火苗，楊姓女工程師在自家車上燒炭反悔，滅火不成還波及兩貨車、轎車；楊女手部燒燙傷，雖及時逃出，恐面臨賠償及吃上公共危險官司。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/19 12:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一處停車場19日凌晨竄出火苗，消防到場從起火轎車內救出24歲楊姓女工程師，手部燒燙傷送醫，現場釀成3車遭燒毀，警、消在起火車內發現一個炭盆，楊女指稱，她因心情不佳想燒炭，事後反悔滅火不及遭燒傷，現場燒毀3車，楊女雖逃過死劫，活罪難逃，除要賠償燒毀貨車、轎車，還吃上公共危險官司。

這起火警發生在19日凌晨，縣民大道三段華翠停車場，一輛車齡21年的豐田轎車起火，因現場火煙大作，且鄰近陸橋，新北119接獲多通報案電話。

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消防人車到場，發現一名24歲楊姓女子在車外滅火，因火勢過大，手部遭燒傷，在一旁待救，她指稱原在車內想燒炭輕生，後來反悔，見車內起火，持滅火器滅火，但火勢波及兩邊車輛，她無力撲滅，退到一旁；楊父趕到現場，指稱女兒外出載東西，不知為何在車內想不開。

警、消勘查現場，發現除起火轎車，還波及兩邊一輛轎車、貨車，除前往採證，起火原因及責任歸屬，仍待相關單位釐清。

警方說，楊女燒炭不成，燒毀自家車輛，波及另兩車，全案將依公共危險罪嫌送辦。

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