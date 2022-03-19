機師和密友違反防疫遭恫嚇 因對象不是公眾無罪

（本報合成）

2022/03/19 08:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東男子阿運（化名）不滿機師違反防疫規定，隱匿他和女密友行蹤，導致疫情擴大，PO文殺害「機師和毒女」，被檢方依恐嚇公眾罪起訴，高雄高分院指恫嚇對象只有2人，判決無罪定讞。

據了解，2020年12月22日，媒體報導「長榮航空某紐西蘭籍機師，違反防疫規定，僅居家檢疫3日，就進入社區隨意行動，面對疫調也不配合，隱匿其與女性密友行蹤，之後密友被判定確診，使國內相隔253天之後，再出現本土染疫案例」。

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當天晚上8點57分許，被告阿運在屏東縣枋寮鄉住處，以行動電話在「PTT 」網站PO文，標題為：「現在殺死機師和毒女應訊沒罪水有獎金吧」，內容則為「台灣輸了、真的輸了、被他們傷害了、這根本是恐攻，所以現在殺死他們算是為民除害吧？請問他們現在在哪？」，因而被屏東地檢署依涉嫌恐嚇公眾罪起訴。

高雄高分院合議庭法官調查，被告所說「機師和毒女」，很清楚是指紐西蘭機師和其女友，即使內容有加害生命的恐嚇言論，其對象並非不特定的人或多數人，應屬恐嚇罪範圍，與恐嚇公眾罪的要件不符。

此外，卷內沒有證據顯示，機師和其女性友人已閱覽或知悉上開文章，無法認定2人有受惡害通知，因此維持無罪判決。

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