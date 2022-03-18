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    因應桃機遭偷電纜 警署通令強化基礎設施防護

    警政署今召集基礎設施相關的警察機關首長，要求強化防護。（記者邱俊福攝）

    警政署今召集基礎設施相關的警察機關首長，要求強化防護。（記者邱俊福攝）

    2022/03/18 17:56

    〔記者邱俊福／台北報導〕警政署因應近期桃園國際機場遭宵小偷電纜引發停電的事件，昨天召集負責機場、港口、油氣、電力、水庫等重要關鍵基礎設施防護的警察機關首長，召開「強化關鍵基礎設施研商會議」，要求全面提高警戒，以強化關鍵基礎設施防護，預防類似事件再發生。

    警政署署長陳家欽昨天上午召集負責關鍵基礎設施安全的相關警察機關首長，包括航警局、鐵路警察局、四個港警總隊，以及保二、保三、保六與保七總隊等單位，進行「強化關鍵基礎設施研商會議」。

    會議中，警政署要求各警察機關首長協同事業主管部門，率幹部逐一檢視所負責防護關鍵基礎設施潛藏安全脆弱點，共同解決；並全面提升戒備，針對影響機構功能運作的主設施、電力、通信所在位置及其主要管線，強化安全巡檢及提升硬體防護設備，另詳實檢討各安全崗哨，並針對崗哨位置、人力或勤務運作進行妥適調整。

    警政署並已協調交通事業主管部會通報所屬單位，協助各警察機關全面盤點、檢討保安工作及提升防護措施，並透過增加保全人力、強化進出人員辨識及運用科技設備，如監視器、照明、警示設備等方式，建構全面安全防護網；另組成聯合督導小組，近期將至各重要關鍵基礎設施現地檢視防護工作執行成效，以提升關鍵基礎設施防護韌性。

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