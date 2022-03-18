怕被簽賭集團追債皮肉痛 他寧可監守自盜搞失蹤

吳男將管理室和自動繳費機內的6萬元錢財席捲一空。（記者劉慶侯翻攝）

2022/03/18 10:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕37歲無業又好賭的吳姓男子，為償還賭債只得到停車場擔任管理員。工作不到一個月內，他被對方強勢逼債，深恐會遭毆打，索興將停車管理室和自動繳費機內的6萬元錢財席捲一空，先迅速清償債務，再連夜搬家和換手機號碼，搞起人間失蹤。台北市刑警大隊偵八隊經追查將他緝獲，依法究辦。

警方調查，有賭博前科紀錄的吳男，近年因沈迷網路球板簽注賭博，陸續積欠下逾7萬元；他為了想清償債務，去年12月間，只得找工作應聘，在北市委外經營的林森公園地下停車場，擔任管理員。

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但是，因地下簽注集團逼債狠辣，吳男害怕再拖欠下去會被毆打，即使工作已快滿一個月，即將可以領薪水了，他仍是決定監守自盜，利用值班時機將管理室和繳費機內的錢財搬空，從此銷聲匿跡。

公司發現吳男此後未再上班，經調閱監視畫面，才發現吳男利用深夜獨自看守停車場時機，自管理室抽屜取走民眾繳納的停車費，再持保管的鑰匙開啟繳費機挖空零錢，總計損失約6萬餘元。

北市刑大偵八隊根據報案，循線追查吳男蹤跡，發現對方作案後便搬離新北市板橋租住處，手機也停用，經深入追查，14日終於在吳嫌女友處將他逮獲到案。

警訊中，吳嫌承認作案得手後，馬上就將贓款繳交給簽注站，同時為害怕再遭對方恐嚇和警方追查，才搬家和換手機號碼，想讓人無法追蹤。警方訊後依竊盜罪移送台北檢署偵辦。

吳男將管理室和自動繳費機內的6萬元錢財席捲一空。（記者劉慶侯翻攝）

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