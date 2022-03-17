中度智障女上門求助 警察竟襲胸逼她打手槍

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/03/17 22:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕派駐新竹市政府警衛室的新竹市警局潘姓保安隊員，被控2020年春節年假第一天，趁中度智障女子阿華（化名）前往市府陳情時，帶進服務中心拿糖果餅乾吃博取信任，竟將門反鎖，要求小美按摩時趁機襲胸，還逼迫打手槍，事後更要她不得聲張，新竹地院認為他身為警察，本應奉公守法，為民服務，淨化社會治安，竟背道而馳，任意對心智缺陷之人強制猥褻，使被害人身心飽受驚嚇，且犯罪後矢口否認犯行，未與被害人和解補償，最後依公務員假借職務上機會，故意對心智缺陷者強制猥褻罪判刑2年。

判決書指出，2020年1月23日春節連續假期第一天上午，32歲的潘員在市府警衛室獨自值勤，41歲中度智能障礙女子阿華前往尋求法律協助，潘員得知她有智能障礙，帶她去大廳左側服務中心，拿食物給她吃，並將門關上稱「可以幫我按摩嗎？」，潘員強行將手伸入阿華上衣及胸罩，徒手撫摸胸部，並將陰莖掏出後，以手強拉她的手抓住自己陰莖。

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阿華驚嚇之餘大叫「這不是按摩！」而拒絕，潘員竟還說「再等一下！」而強抓阿華的手，讓阿華繼續抓住自己陰莖，並持續徒手撫摸胸部，阿華因懼於身著警察制服的潘員警察身分而不敢抗拒，事後潘員還說「這不可以說出去喔！」阿華回覆「好」，潘員才將她手放開，並打開服務中心大門讓阿華離去。

潘員矢口否認犯行，但合議庭審酌被害人為中度智能障礙者，若非親身經歷，應難以憑空杜撰此情節，且陳述前後如此具體、一致，堪認其陳述與事實相符，足以採信。

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