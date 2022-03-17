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    台中魔王級路口科技執法滿月 取締6863件違規進帳411萬

    警方在北區五叉路口（三民、崇德、五權、錦南街口）首度設置「多功能科技執法設備」，上月16日啟用。（警方提供）

    警方在北區五叉路口（三民、崇德、五權、錦南街口）首度設置「多功能科技執法設備」，上月16日啟用。（警方提供）

    2022/03/17 19:27

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處五岔路口，因道路錯綜交通繁複，車輛任意違規致事故頻傳，常名列全市十大易肇事路口前三名，市警局特別在該路口建置「多功能科技執法設備」，上月16日正式啟用至本月16日滿月，經統計開出6863件罰單，若依每項違規罰鍰600元起跳，估算罰鍰總金額至少411萬，提醒用路人注意，以免瘦了荷包。

    台中市北區三民、崇德、五權、錦南街口為不對稱五岔路口，民眾常因不遵守現場標誌、標線、號誌管制，極易發生重大交通事故，警方與路權機關多次辦理會勘，研商交通安全改善方案，規劃在該路口建置「多功能科技執法設備」，針對闖紅燈、跨越雙白線、不依規定車道行駛及其他不遵守標誌標線號誌指示行駛等違規行為自動偵測取締，

    該項科技執法自上月16日正式啟用，到最近剛好滿一個月，市警局交通大隊統計，這一個月內共取締各項違規6863件、發生全般事故18件，與前期相較減少2件（-10.0%），科技執法確實能夠有效減少交通事故，期間以「在多車道左（右）轉彎，不先駛入內（外）側車道」違規態樣為最多，而該項違規又以三民路往北方向居多。

    警方提醒市民朋友，臨近路口前有設置警示標誌及告示牌面，讓駕駛人在適當距離內能清楚辨識該路口有偵測違規執行取締，不依標誌標線號誌指示行駛，可處600元以上1800元以下罰鍰，闖紅燈可處1800元以上5400元以下罰鍰。

    市警局長蔡蒼柏表示，設置科技執法設備可以輔助警方執法也是未來的趨勢，於現場均有警示標誌及告示牌面提醒市民朋友此處執行科技執法動態偵測違規進行取締，目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低事故的發生。

    經統計執法一個月來，共開出6863件罰單。（警方提供）

    經統計執法一個月來，共開出6863件罰單。（警方提供）

    經統計執法一個月來，共開出6863件罰單。（警方提供）

    經統計執法一個月來，共開出6863件罰單。（警方提供）

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