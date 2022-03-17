北市建管處被控護航建商 僅起訴1人偽造文書、貪污案全不起訴

前約聘工程員楊忠翰（白衣）、查報隊前違建查報小隊長林韋鳴（藍衣）、前幫工程司謝國立（黑衣）等人，去年4月遭檢調約談，經台北地檢署約1年的調查後，僅依偽造文書罪起訴謝國立1人。（資料照）

2022/03/17 11:45

〔記者錢利忠／台北報導〕前台北市建管處施工科幫工程司謝國立等5名建管處公務員，去年遭檢舉涉嫌向建商收賄，無視陽台外推等違建，護航簽核建案「陽明書院明德會館」的使用執照，吃上違背職務行受賄等貪污重罪官司；不過，台北地檢署查無行、受賄的證據，針對貪污罪部分將5名公務員、建商、營造商及跑照業者等共10人不起訴。

另外，謝國立明知核發建案使用執照時，承辦人須就「竣工勘驗」項目，會同建築師公會、身障團體代表及監造人，共赴建案現場進行「無障礙設施竣工勘驗」，但勘驗當日，謝國立因生病住院無法前往，他卻涉嫌在竣工檢查總表上簽名，並在勘查結果欄目勾選「符合」，損害北市建管處審發使照的正確性；謝國立事後已自白認罪，今另依偽造文書罪將謝國立起訴。

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全案10名被告分別為謝國立、時任工程員的王德全、查報隊前約聘工程員楊忠翰、林韋鳴、使用科前約聘工程員胡朝養、長泰金公司總經理羅國郎、營造商裕泰坤公司總經理王勁中、工地主任劉書瑞、靠行裕泰坤並向長泰金承攬土建工程的業者黃興泉，以及被控擔任白手套的跑照業者黃士勳。

檢方調查，長泰金為「陽明書院」建案的業主，其委託裕泰坤負責興造，並針對建案取得使用執照，裕泰坤則委託黃士勳負責跑照，謝國立、王德全則是審核建案使用執照的前、後任承辦人，楊忠翰、林韋鳴及胡朝養則是查報違建的相關承辦人。

謝國立等5名北市建管處職員庭訊時均否認收賄；至於建商長泰金、營造商裕泰坤，雖都承認有分別交付10萬元、7萬元給跑照業者黃士勳，但黃士勳及長泰金總經理羅國郎均否認行賄北市建管處，而裕泰坤總經理王勁中及工地主任劉書瑞，也無法確定黃士勳有無將這兩筆款項交給建管處，檢方因而無從認定此案有無行、受賄等不法情事。

全案起源於靠行於裕泰坤的業者黃興泉（已歿），承攬長泰金「陽明書院明德會館建案」土建工程，黃興泉與長泰金簽約，應於2015年11月30日前取得建案使用執照，如發生工程延宕，黃興泉每延遲1日即須繳10萬餘元違約金給長泰金；黃興泉為避免繳納高額違約金，涉嫌於2015年11月底，意圖透過黃士勳行賄有權簽發使用執照的謝國立、王德全2人，換取簽准核發使照。

此外，關於建案陽台外推等違建複查部分，黃興泉另被檢舉涉嫌透過黃士勳行賄楊忠翰、胡朝養，換取通過複查。不過，事發後黃興泉已過世，至於唯一經手款項的黃士勳也否認行賄，檢方查無異常金流，貪污案情部分只好予以不起訴。

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