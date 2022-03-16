3/16 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2022/03/16 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月16日）開獎的第111000064期今彩539、第111000064期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000064期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、08、10、11、14、15、17、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共141注中獎，每注可得500元；肆獎共1665注中獎，每注可得100元。

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第111000064期今彩539中獎號碼為「10、18、19、33、35」，頭獎摃龜；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共6124注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5359注中獎，每注可得50元。

第111000064期39樂合彩中獎號碼為「10、18、19、33、35」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共170注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8842注中獎，每注可得1125元。

第111000064期3星彩中獎號碼為「527」，正彩共47注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000064期4星彩中獎號碼為「5279」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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