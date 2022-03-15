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    3/15大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

    今晚開獎的111000063期今彩539、第111000031期大樂透、第111000063期雙贏彩均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚開獎的111000063期今彩539、第111000031期大樂透、第111000063期雙贏彩均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/03/15 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月15日）開獎的111000063期今彩539、第111000031期大樂透、第111000063期雙贏彩均摃龜。

    第111000031期大樂透中獎號碼為「01、31、33、37、46、47，特別號：36」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共38注中獎，每注可得5萬5303元；肆獎共66注中獎，每注可得2萬469元；伍獎共1357注中獎，每注可得2000元；陸獎共1860注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬459注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6559注中獎，每注可得400元。

    第111000031期49樂合彩中獎號碼為「01、31、33、37、46、47」，四合5注中獎，每注可得20萬元；三合共66注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3024注中獎，每注可得1250元。

    第111000063期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、10、14、15、16、19、20、21」，頭獎摃龜；貳獎7注中獎，每注可得10萬元；參獎共131注中獎，每注可得500元；肆獎共1434注中獎，每注可得100元。

    第111000063期今彩539中獎號碼為「02、04、07、30、38」，頭獎摃龜；貳獎189注中獎，每注可得2萬元；參獎共5612注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8220注中獎，每注可得50元。

    第111000063期39樂合彩中獎號碼為「02、04、07、30、38」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共120注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7138注中獎，每注可得1125元。

    第111000063期3星彩中獎號碼為「673」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000063期4星彩中獎號碼為「0505」，正彩共20注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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