3/14 威力彩、今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜！

今晚（3月14日）開獎的第111000021期威力彩、第111000062期今彩539、雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

2022/03/14 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月14日）開獎的第111000021期威力彩、第111000062期今彩539、雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000021期威力彩中獎號碼為「第一區：04、08、12、14、15、17，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共76注中獎，每注可得2萬元；伍獎共363注中獎，每注可得4000元；陸獎共2498注中獎，每注可得800元；柒獎共4758注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬4812注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬1941注中獎，每注可得100元；普獎共5萬2620注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第111000021期38樂合彩中獎號碼為「04、08、12、14、15、17」，五合摃龜；四合共20注中獎，每注可得6萬7500元；三合共264注中獎，每注可得5750元；二合共3243注中獎，每注可得750元。

第111000062期雙贏彩中獎號碼為「02、04、06、07、11、12、13、14、17、18、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共147注中獎，每注可得500元；肆獎共1431注中獎，每注可得100元。

第111000062期今彩539中獎號碼為「10、16、17、19、23」，頭獎摃龜；貳獎共211注中獎，每注可得2萬元；參獎共7981注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬9976注中獎，每注可得50元。

第111000062期39樂合彩中獎號碼為「10、16、17、19、23」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共320注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3119注中獎，每注可得1125元。

第111000062期3星彩中獎號碼為「663」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000062期4星彩中獎號碼為「6605」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法