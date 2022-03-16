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    首頁　>　社會

    男猛刺前女友現任男友害小腸外露 被判3年10月

    莊男砍殺江姓前女友的現任男友，導致洪男小腸外露，幸急救撿回一命，士林地院判莊男3年10月徒刑。（資料照）

    莊男砍殺江姓前女友的現任男友，導致洪男小腸外露，幸急救撿回一命，士林地院判莊男3年10月徒刑。（資料照）

    2022/03/16 16:53

    〔記者溫于德／台北報導〕莊姓男子以要求返還個人物品為由，前年10月13日傳簡訊給江姓前女友，並指名要女方的現任洪姓男友出面，雙方碰面後，莊男持刀猛刺洪男，導致其小腸外露，幸經急救撿回一命。士林地院審結，認定莊男犯使人受重傷未遂罪，判刑3年10月；可上訴。

    判決指，前年10月13日晚間8時許，莊男先傳簡訊給剛分手的江女稱：「假如你男朋友這麼貓（孬）種以後怎麼保護你了」、「叫洪ＸＸ先生把三代（袋）東西拿過來吧」、「我就會砍死他」等語。

    1小時後，莊男見洪男抵達見面地點，隨即持刀近距離朝洪男腹部猛刺，害洪男不支倒地，然而，莊男仍不收手，持續揮砍，直到走在後面的江女上前，莊男才逃離現場。

    洪男事後證稱：「莊男當下持刀殺我，還揚言要給我死。」但莊男辯稱，因為擔心江女安危才持刀赴約，且洪男先攻擊頭部，導致他處於發瘋狀態，不知道自己在作什麼；辯護人也說，莊男體型壯碩，若故意傷人，體型相對瘦弱的洪男不可能倖免於難，因此，莊男只犯普通傷害罪，另請法院審酌莊男案發後被診斷出罹患疑似情感性精神病，請求依刑法19條減刑。

    士院指出，莊男案發前一再傳簡訊給江女指名要洪男現身，並於檢警偵訊時可以自行描述，加上心理衡鑑結果顯示莊男判斷能力大致正常，知道殺人違法，也知道殺人會遭判刑入獄，也有入獄心理準備，故認莊男殺人時並未受到精神障礙或心智缺陷影響，不得依法減刑。

    士院審酌莊男恣意揮砍洪男，幸江女及時上前且洪男經急救得宜撿回一命，但依洪男當下傷勢，其身心所受痛苦可想而知，且莊男犯後未能承認犯行又未達成和解，不過念在莊男主動出面接受調查，依法判刑。

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