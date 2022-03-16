1900萬法拉利騎上安全島撞樹 目擊者：撞爛上班族「半世紀」薪水

目擊者得知這輛法拉利要價快2000萬，撞成這樣都替駕駛覺得心痛。（民眾提供）

2022/03/16 14:39

〔記者王捷／台南報導〕擁有一輛紅色法拉利是許多車迷心中夢想，台南安平區今天上午發生一件法拉利騎上安全島撞上行道樹，這輛法拉利要價1900萬元，疑似過彎時速度太快失控撞上安全島，張姓駕駛下車後淡定通過酒測，向趕來的名車業務說，人沒事就好。目擊者則說，這輛快2000萬的跑車，一般人恐怕得賺半世紀。

台南安北路段連接安平老街前有一處轉彎，上午傳出巨響，一輛紅色法拉利卡在安全島上，車頭撞樹毀損，張姓男駕駛年約30出頭，副駕駛是位打扮入時的吳姓女乘客，她向警方表示有些擦傷需要就醫，接著多位穿著筆挺西裝的業務趕到現場，安慰張男是否受傷，男駕駛淡定回稱人沒事就好。

請繼續往下閱讀...

警方對張男駕駛實施酒測，他的酒測值是0，他解釋，會發生這件意外，是這輛快2000萬的法拉利馬力太強，轉彎時車速有點快才會失控。法拉利派出的業務像男駕駛的保鑣，全程都站在旁邊不時詢問他的狀況，還詢問修車計劃，據了解，男子比較關心女駕駛的傷勢，並不打算修車。

據了解，車主是登記在張男名下，他是在地台南人，撞車後相當低調，現場也很快恢復得原樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法