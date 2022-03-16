名媛李珍妮改圖誹謗情敵「小三、渣女」被判刑4月

已改名李晨頤的名媛李珍妮。（資料照）

2022/03/16 11:49

〔記者張文川／台北報導〕已改名李晨頤的名媛李珍妮，懷疑購物台主持人古瀞涵搶她男友、「衣架大王」陳友亮，3年前年在個人臉書和該購物台粉絲頁貼文，指責瀞涵「介入別人感情的小三、渣女」，瀞涵告她妨害名譽；台北地方法院認為李所言無關公益無關，依加重誹謗等罪將李珍妮判處4月徒刑，可易科罰金12萬元。可上訴。

李珍妮曾與被譽為五分埔衣架大王的陳友亮交往產女，最後分手，台北地檢署調查，李珍妮自認瀞涵介入她與陳的感情，遂於2019年4月上網下載瀞涵的照片，加工貼網。

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李涉將瀞涵照片上加入「介入別人感情的小三、還真的劈腿多男，真是購物台的活招牌」、「不要臉同居在男方家，男方拋棄替他生子的女方，原本要結婚……真是渣女和渣男的組合，大家請肉搜這對狗男女！」等文字，將照片圖檔製成影像檔，放到個人臉書、LINE動態、購物台主持群的公開粉絲頁上。

瀞涵得知後怒告李珍妮妨害名譽檢察官調查，粉絲團小編雖刪除李的貼圖，但仍已被不特定民眾看到，檢察官認為貼圖內容屬於個人私德，與公共利益無關，不受言論自由保障，去年10月起訴李珍妮，北院審理後今天宣判。

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