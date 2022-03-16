泰國夫來台19年常失聯 妻想離婚被要求給錢或再給2年讓他賺錢

台女嫁泰國籍男子19年，對方多呈失聯，台女訴請離婚，泰籍夫說拿錢出來才肯離，不然再給他兩年賺夠錢才要離，南投地院法官判准離婚。（記者陳鳳麗攝）

2022/03/16 11:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣某位婦人在2004年初與泰國籍男子結婚，泰男來台居住，但經常在外工作而少回家，10多年來僅要辦居留證等事才會出現，近5、6年更毫無音訊，婦人向南投地院訴請離婚，泰籍夫婿辯稱是妻在外有男人，把他趕出，妻子要離婚就要給錢，不然要再給他2年工作賺錢，南投地院法官認為，泰籍男不同意離婚，卻未有挽回婚姻作為，還要對方拿錢來離或給他時間賺夠錢，可見兩人早已無誠摯互信的感情，婚姻無回復希望，因此判准離婚。

南投縣一名中年婦人向南投地院訴請離婚，離婚的理由是19年餘前結婚的泰籍男子，結婚後即多以在外地工作為由很少回家，10多年來從不告知其去向，也不會主動聯絡，只在有事相求時才會主動聯絡，達到目的後就銷聲匿跡，這5、6年雙方沒有任何聯絡，彼此間僅剩夫妻之名，而無夫妻之實，婚姻名存實亡而請求離婚。

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該名泰籍男子則不同意離婚，並稱是妻子外面有男人把他趕出，而他過去都有拿錢回家，是這兩年因疫情沒有工作才沒拿錢回去，兩人10多年未同住，老婆要離婚就要錢出來，如果沒有拿錢出來，要給他2年時間工作賺錢。

這名婦人的女兒有為母親作證，母親與泰男結婚後，兩人有幾年過年會一起回外婆家和她一起吃年夜飯，一開始好像泰男會拿錢回家，但後來了解該男離家10多年，5年前母親還跟她抱怨泰男都未與她同住，另2年前泰男曾出現，由她和母親陪同去更新居留證。

南投地院法官在判決書中指出，10多年來，兩人就相處不睦，無共同生活，互相指責，與婚姻係兩人結合共組家庭，共同生活為目的的宗旨相違背。如今妻子請求離婚，先生不肯離，卻沒有積極挽回婚姻的作為，還說要離對方要拿錢出來，不然要給時間讓他去賺錢，足證兩人都無共同建立和諧家庭的意願，婚姻已無回復的希望，若強求維持婚姻之名，而無婚姻之實，徒增兩造於矛盾怨懟中歲月虛度，因此判准離婚。

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