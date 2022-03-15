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    潛入校園偷自己施工的電纜線 竊嫌：想吃免費牢飯

    警方起出曹嫌犯案工具。（民眾提供）

    警方起出曹嫌犯案工具。（民眾提供）

    2022/03/15 18:04

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市九曲國小本月接連發生2起竊案，一度影響幼兒園上課，仁武警方昨天夜間、今天連破2案、逮捕5名竊嫌；其中偷電纜線曹男竟然就是施工者，他落網後說因缺錢，想去吃免費牢飯。

    大樹區九曲國小廚房工地於8日夜間11時45分許，遭歹徒推開工地圍籬，以油壓剪破壞對號鎖後潛入，歹徒偷走40個鋼製舊餐桶。無獨有偶，九曲國小南棟教室14日停電，經查12日凌晨2時30分，有名頭戴安全帽竊賊翻牆闖進校園，看中了220伏特的高壓電纜，他手戴專業手套、拿油壓剪犯案，該起停電影響幼兒園上課。

    同一國小4天被竊賊光顧2次，引起校方及學生家長關切。仁武警方昨天夜間偵破舊餐桶竊案，逮捕40歲陸嫌、28歲朱嫌、51歲陳嫌及46歲吳嫌，他們應訊時坦承將餐桶變賣花用，8000元贓款平分。他們為慣竊集團，警方正追查是否涉及他案。

    今天下午又傳來好消息，仁武分局專案小組逮捕電纜線51歲曹姓男子，他應訊時供稱去年初曾於該國小施工，該批被偷電纜線就是他負責的，得手45公尺、價值14000元電纜線，賤賣500多元。曹男曾有竊盜前科，他向警方說因缺錢，想去吃牢飯。

    5名校園竊嫌均依竊盜罪嫌送辦，九曲國小校長蕭速農特地前往九曲派出所向警方致謝。

    曹男偷自己裝配的高壓纜線，聲稱是為了吃免費牢飯。（民眾提供）

    曹男偷自己裝配的高壓纜線，聲稱是為了吃免費牢飯。（民眾提供）

    竊盜集團潛入校園廚房工地，偷竊鋼製舊餐桶。（民眾提供）

    竊盜集團潛入校園廚房工地，偷竊鋼製舊餐桶。（民眾提供）

    警方將竊盜集團送辦。（民眾提供）

    警方將竊盜集團送辦。（民眾提供）

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