里長辦中秋活動涉貪獲交保 竟騷擾證人今被檢方聲押

高市前鎮區蘇姓里長被控去年辦中秋節活動涉貪9萬多元，蘇獲交保後，回到里內企圖騷擾證人串通證詞、修改單據，高雄地檢署認定他有串證之虞，今再將他拘提到案並向法院聲押。（資料照）

2022/03/15 16:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市前鎮區蘇姓里長去年辦中秋節活動，他一手向中油申請補助，另手向鄰長發動募款，把差額9萬多元收進自己口袋，檢調11日拘提他到案說明，檢方複訊後裁定10萬元交保，但蘇姓里長回到里內企圖騷擾證人串通證詞、修改單據，高雄地檢署認定他有串證之虞，今再將他拘提到案並向法院聲押。

檢調指出，去年9月21日中秋節前夕，蘇邀集里內鄰長，宣布要辦「中秋節節能減碳宣導活動」，但礙於經費不足，希望鄰長們發動樂捐，一起把活動辦得有聲有色；鄰長們相挺，分別拿出2千至6千元不等的現金，蘇拿到錢後，竟涉嫌把錢吞下。

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蘇從鄰長手上「募到」8萬6千元後，先去里內某蛋糕店訂購2190個小蛋糕（單價40元，總價87600元），他再拿蛋糕店給他的空白單據，填上不實的單價後，以舉辦中秋節活動向中油申請回饋金9萬8千元，其中差額1萬餘元收入自己口袋。

檢調獲報展開追查，發現蘇里長辦一次中秋節活動就賺了9萬多元，因涉貪金額不高，檢方11日複訊後裁定10萬元交保；沒想到，蘇姓里長步出地檢署後，竟回到里內找其他尚未製作筆錄的鄰長串通證詞，又企圖修改單據，檢方獲報後認定他有串證之虞，今再將他拘提到案並向法院聲押。

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