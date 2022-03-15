高雄星探狼》女明星南下試鏡被下藥性侵 「電話整晚沒掛」救了自己

高雄星探狼陳輝鴻涉對多名女子下手。（翻攝臉書）

2022/03/15 14:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕涉嫌對2名未成年少女下手的陳輝鴻，2018年時，曾以星探為由誘騙某女星南下高雄試鏡時，下藥企圖性侵，幸女星機警躲過一劫，但另名心懷星夢的鄭姓女子就沒有這麼好運，甚至還賠上一命。檢方指出，陳用試鏡為由，被他盯上的小女生外形都相當亮眼。

檢方指出，陳在2005年11月時，曾尾隨一名14歲國中少女返家，少女打開公寓大門時，陳快步上前掀開少女裙子，用相機拍下少女裙下風光後，趁少女嚇魂未定之際，再用手指侵犯少女下體並用相機拍下少女胸部後逃離；陳食髓之味，竟在侵犯少女半年後，再度尾隨少女放學返家，打算對少女做出不軌行為時，少女驚呼引來樓上父親注意，少女父親趕到樓梯間時，陳早己聞風而逃。

請繼續往下閱讀...

陳男兩度猥褻、性侵少女，被法院判刑7年6月，出獄後，陳未改惡行，又在2018年4月自稱是星探，在台北的某女明星與母親搭高鐵到高雄試鏡時，女藝人被陳輝鴻單獨帶走，女藝人的阿姨擔心其安危，要求她保持通話不能掛斷電話，當女藝人被下藥差點遭性侵哭喊時，阿姨透過電話狂喊才讓陳姓男子收手，一、二審依以藥劑強制性交未遂罪判陳男徒刑6年，並須賠50萬元。

陳侵犯女明星未遂，又用同樣手法誘騙同樣懷抱星夢的19歲鄭姓女子，甚至害鄭女賠上性命；檢方請醫師對他進行精神評估時，認定他再犯風險高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法