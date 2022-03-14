戴寧涉詐500萬助理費被收押禁見 提抗告遭駁回

嘉義市議員戴寧涉詐領500萬元助理費被收押禁見，她提出抗告，台南高分院駁回戴的抗告，且不得再抗告。（資料照）

2022/03/14 22:40

〔記者王俊忠／台南報導〕3連任的嘉義市無黨籍市議員戴寧涉嫌以人頭詐領助理費逾500萬元，嘉義地院在13日重開羈押庭，認為戴寧有串證等情形、裁定羈押禁見，戴寧不服遭羈押禁見，其委任律師陳澤嘉於14日上午向嘉義地院遞狀提出抗告。晚間，台南高分院合議庭仍以戴寧有串證之虞為由、駁回其抗告，且本案不得再抗告。

台南高分院表示，戴寧涉貪污詐財與使公務員登載不實罪，最輕本刑是5年以上重罪，且犯嫌重大，有羈押必要。對戴寧否認犯行、辯稱聘用助理是其父所為，因戴父目前病重、無法出院接受訊問，檢調可以待戴父日後病情好轉或以其他方式訊問。

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其次，戴寧在一審更審前曾辯稱領用曾姓助理的助理費，是經曾姓助理同意出借使用，但她與曾助理卻對清償借款的時間、地點，無法清楚、詳細供述；卻在一審更審裁定時又能詳細供述，所說情節也與曾助理一致，戴寧在偵訊時連最後1次清償曾助理的時間、地點都無法憶起，卻在交保後突然想起所有細節，有相當理由令人疑其有勾串證人情事。

三是戴寧母親突然在本案發動偵查當天得知郭某是該案證人，急於打電話聯絡郭，令人懷疑戴母動機。而戴寧辯稱其車上被查扣的邱某帳戶資料是其父親或母親放置，則戴母是否涉及此案、急於為自己或戴寧聯絡郭姓證人，都是檢調日後有必要釐情的案情。因此，若戴寧未被羈押，很有可能與相關證人串證，有必要收押禁見。

戴寧被控涉嫌自2012年6月至今，以親友人頭虛報方式，不實請領助理補助費逾500萬元，嘉檢10日依涉貪污治罪條例詐領財物、使公務員登載不實文書等罪嫌重大，向嘉院聲押，嘉院裁定80萬元交保。嘉檢抗告成功，嘉義地院於13日重開羈押庭，認為戴寧有串證等情形、裁定羈押禁見。

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